Свержение элит на Кавказе

В преддверии президентских выборов Москва тасует элиты в республике Дагестан: представители старой верхушки хоть и обеспечивали в прошлом сказочные результаты выборов, однако из-за вызывающей недовольство вопиющей коррупции их устранение может повысить количество реально голосующих за Путина, пишет московский обозреватель Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс.

"На этой неделе волна отставок, прокатившаяся по Дагестану, достигла пика, - говорится в статье. - Были задержаны глава правительства крупнейшей северокавказской республики РФ, двое его заместителей и бывший министр образования. Генпрокуратура обвиняет их в сговоре с целью мошенничества, в незаконном владении оружием и присвоении бюджетных средств. Все правительство республики вынуждено уйти в отставку".

Как поясняет Ханс, проживающие в республике 2,9 млн человек принадлежат к разным народам, в большинстве исповедующим ислам. Они говорят на разных языках, а между собой общаются по-русски. "После того как в соседней Чечне стал жесткой рукой править Рамзан Кадыров, Дагестан превратился в новый центр исламистского экстремизма на Кавказе. В ходе регулярно проходящих там антитеррористических операций погибают как экстремисты, так и сотрудники правоохранительных органов. В прошлом Москва закрывала глаза на господство мафиозных кланов в республике - пока те держали в узде террористов. Похоже, эти времена в прошлом", - пишет журналист.

"Увертюрой для смены элит стала отставка главы республики Рамазана Абдулатипова осенью прошлого года. На его место Москва назначила Владимира Васильева", - сообщает автор. Новый глава республики, бывший замминистра внутренних дел, заместитель главы Совета безопасности и председатель комитета по безопасности в Госдуме, "не принадлежит ни к одной национальной группе в Дагестане". "Тот факт, что президент поставил во главе региона человека извне, было воспринято как предвестье крупных перестановок", - говорится в публикации.

С тех пор республику лихорадит: спецкомиссия под руководством заместителя генпрокурора РФ прочесывает республиканские ведомства. Чиновников отправляют в отставку, либо они уходят сами, чтобы избежать уголовного преследования. В январе, сообщает Ханс, были арестованы мэр и главный архитектор города Махачкалы - их обвиняют в мошенничестве в сфере недвижимости.

Как заявил в беседе с "Коммерсантом" эксперт по Кавказу Алексей Малашенко, коррупция приняла в Дагестане "катастрофические масштабы". И если Москве удастся избавить республику от господства кланов, это может позитивно отразиться на всем Кавказе.

"Самая крупная волна увольнений и арестов в России начиная с 1990-х годов может укрепить реальную поддержку Путина в регионе. Сейчас из игры выводятся старые, насквозь коррумпированные элиты, а представители новых до 18 марта не успеют вызвать недовольство жителей, - пишет немецкий журналист. - Это вписывается в стратегию Москвы по достижению убедительной поддержки четвертого мандата Путина - на этот раз с меньшим количеством скандалов вокруг фальсификаций".