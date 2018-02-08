Напряженная борьба за допуск к Олимпиаде

"Вполне возможно, что в Пхенчхане уже начнутся первые соревнования, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение по поводу допуска российских спортсменов к Олимпиаде", - пишет Андреас Рюттенхауэр в Tageszeitung.

Российская фигуристка, представительница парного катания, Ксения Столбова уже вышла из гонки: по словам ее тренера Нины Мозер, спортсменка откажется от участия в Олимпиаде; весь процесс допуска к Играм настолько ослабил ее, что участие не имеет смысла, передает корреспондент.

"Вероятно, это рассердит российского президента Путина. Он убежден в величии российского спорта. Во время предвыборного выступления в Красноярске он заявил, что Россия все еще является ведущей спортивной державой мира - несмотря на все, что сейчас происходит", - говорится в статье. В этом выступлении Путин упомянул чемпионат мира по футболу, который пройдет летом, зимнюю Универсиаду 2019 года в Красноярске и чемпионат мира по боксу под эгидой Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), "известной своей коррумпированностью", как пишет Рюттенхауэр.

"Неужели Путин не видит, что AIBA функционирует так плохо, что бокс могут исключить из программы Олимпийских игр? AIBA назначила и.о. президента Гафура Рахимова, а, по слухам, этот узбек является настоящим мафиози, замешанным в торговле героином. Будучи закулисным олимпийским махинатором, он оказал решающее содействие тому, чтобы Игры 2014 года были проведены в Сочи. Однако это уже другая история "ведущей спортивной державы мира", - пишет журналист.