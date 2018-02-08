Дрессировка солдат

Французов Дональд Трамп, как и большинство американцев, вероятно, ни в грош не ставит, потому что они слишком мало преклоняются перед американцами и обе страны разделяет долгая история недоверия, предательства и ненависти, пишет Жан-Мартин Бюттнер на страницах швейцарского издания Tages-Anzeiger.

"Однако кое-что произвело впечатление на президента во время его летнего визита в Париж: военный парад, который провел президент Франции Эммануэль Макрон на Елисейских полях. Теперь Трамп, который и дня не прослужил в армии, хочет провести такой же парад у себя дома. В Вашингтоне. С солдатами, танками, оружием и авиацией", - пишет Бюттнер.

"Военные парады нравятся авторитарным мужчинам. Их охотно проводят африканские и южноамериканские диктаторы, советским старикам тоже нравилось, когда мимо них маршировали молодые солдаты Красной армии. (...) Правда, никто не достиг той стальной точности, которой Адольф Гитлер добился муштрой в немецком вермахте", - отмечает автор.

"Военные парады реализуют мужскую фантазию о военизированной сексуальности, которая заставляет землю стонать, подобно женщине, подвергающейся групповому изнасилованию, - продолжает Бюттнер. - Вожди и генералы чувствуют возбуждение, когда солдаты превращаются в массу угнетенных, в управляемые машины смерти".

"Солдат становится подвижной частицей единого целого, которое затем на поле боя будет снова автоматизировано: пристрелено, раздавлено, разорвано на куски", - говорится далее.

"Так далеко Трамп заходить не намерен. Ему пока хватит того, чтобы армия приветствовала его. Чего ему еще не хватает, так это опереточной униформы: с эполетами, орденами, сапогами. И, возможно, с хлыстом: без послушания не будет и порядка", - с иронией отмечает журналист.