8 февраля 2018 г. Стивен Армстронг | The Times Илон Маск: "Я ищу любовь, но с людьми трудно знакомиться" "В прошлом году Илон Маск участвовал в фотосессии для журнала Rolling Stone, и стилист попросил его надеть черную водолазку. Он отказался в резкой форме", - пишет корреспондент The Times Стивен Армстронг. "Если бы я умирал, и на мне была черная водолазка, я бы на последнем издыхании стянул ее и отбросил как можно дальше", - заявил он. Черная водолазка, разумеется, была фирменным предметом одежды эксцентричного основателя Apple Стива Джобса, а Илон Маск ненавидит, когда его сравнивают с тремя людьми: Джобсом, вымышленным миллиардером, ставшим супергероем, Железным Человеком Тони Старком и Эрролом Маском, его отцом. "У него, очевидно, сложные отношения с мужчинами", - отмечает автор статьи. Но с женщинами тоже все непросто. Он стал отцом шести детей - сына, который умер в возрасте десяти недель в 2002 году, двойняшек и тройняшек - которых родила его первая жена, канадская писательница Жюстин Уилсон. Он познакомился со своей второй женой, актрисой Талулой Райли, в 2008 году, женился на ней в 2010-м, потом несколько раз разводился с ней и снова вступал в брак вплоть до окончательного развода в 2016 году, сообщает Армстронг. "А дружба? Это сложный вопрос", - пишет журналист. Маска жестоко травили в школе - один раз избили так сильно, что он попал в больницу. Самым тяжелым воспоминанием стало то, что "они заставили моего лучшего друга выманить меня оттуда, где я прятался, чтобы избить. И это больно". "Несмотря на проблемы с людьми - или, возможно, благодаря им - он посвятил свою жизнь спасению человечества", - говорится в статье. "Во вторник Маск сильно приблизился к этой цели", - пишет автор статьи. Его ракетостроительная компания SpaceX успешно запустила на орбиту Falcon Heavy, самую мощную из действующих ракет в мире. Falcon Heavy стала примечательным достижением, однако для Маска это только начало его космического путешествия: 46-летний предприниматель родом из ЮАР утверждает, что он будет жить на Марсе, когда ему будет за 50, говорится в статье. Маск родился в Претории в семье модели и диетолога Майи Маск, которая до сих пор выходит на подиум в свои 69, и инженера Эррола Маска. В течение первых восьми лет он редко видел их обоих, пишет Армстронг. "У меня не было настоящей няни или кого-то в этом роде, - говорит он. - У нас была домработница, но она только присматривала, чтобы я ничего не сломал. Она не следила за мной. Я изготавливал взрывчатку, читал книги, строил ракеты и делал то, что могло меня убить. Я крайне удивлен, что у меня есть все пальцы. Меня воспитывали книги. Книги, а потом уже родители". Благодаря канадскому гражданству матери Маск отправился изучать физику сначала в Онтарио, а потом перевелся в Пенсильванию. Закончив университет, он поехал в Калифорнию с братом Кимбэлом, чтобы открыть свою первую компанию Zip2 в 1995 году, пишет газета. Это было непросто. "Я помню, как пытался получить финансирование, а большинство венчурных инвесторов, с которыми мы встречались в Силиконовой долине, никогда не пользовались интернетом", - рассказал он недавно. Наконец, компания Compaq вложила в Zip2 в 1999 году 22 млн долларов. Он использовал Zip2, чтобы основать Paypal, а Paypal дал ему деньги для основания SpaceX, затем Tesla, затем Solar City, затем Hyperloop, говорится в статье. "На каждом шагу люди сомневались в нем", - пишет Армстронг. Его убрали с поста главы Zip2 в 1996 году. Paypal был признан одной из десяти худших бизнес-идей в 1999-м. Маска прогнали из Paypal через год. Его первые ракеты взрывались, а у первых автомобилей Tesla неожиданно сгорали аккумуляторы, говорится в статье. "Возможно, не стоит удивляться, что его отношения тоже разваливаются", - иронизирует журналист. Давая интервью Нилу Страуссу, Маск попросил его предложить ему возможную партию или даже познакомить с кем-то, потому что, по его словам, ему "сложно даже знакомиться". Он сказал: "Я хочу долгосрочных отношений, а не секса на одну ночь... Когда я был ребенком, я сказал себе, что никогда не буду один". "Конечно, он настолько же трезвомыслящий бизнесмен, насколько и мечтатель. Он признает, что ожидал, что SpaceX и Tesla потерпят неудачу, но проявил достаточно благоразумия, чтобы выйти из переговоров с российским производителем ракет "Космотрас", когда понял, что сможет построить ракету менее чем за 5% от ее рыночной цены", - передает Армстронг. "И Маск мечтает о росте не так, как большинство руководителей компаний. Он утверждает, что все его достижения - шаги на пути к цели полной колонизации Марса, которая потребует космических путешествий, управляемых с помощью искусственного интеллекта, электромобилей и солнечной энергии. Зачем? Он опасается, что мы находимся на грани уничтожения. Он указывает на такие экзистенциальные угрозы, как мировая война, крах технологий и изменение климата", - говорится в статье. Источник: The Times