8 февраля 2018 г. Эли Розенберг | The Washington Post Джордж Пападопулос, его будущая жена и связанный с Россией "профессор", который их познакомил "Симона Манджанте, невеста Джорджа Пападопулоса - бывшего советника избирательного штаба Трампа, так описывает момент, когда решила возвысить голос в защиту жениха", - пишет The Washington Post. "Через день после сенсационного сообщения, что Пападопулос признал себя виновным в ложных показаниях ФБР о контактах с россиянами (приметы того, что он, вероятно, стал сотрудничать со следствием), другой советник штаба Майкл Капуто сказал на телевидении, что Пападопулос был всего лишь "мальчиком, приносившим кофе", - сообщает журналист Эли Розенберг. Услышав эту фразу, Манджанте решила, что больше не будет отклонять просьбы об интервью, поступавшие ей уже несколько недель. С тех пор она "в одиночку ведет кампанию, отражая попытки президента и его союзников умалить роль ее жениха в штабе Трампа", пишет газета. Манджанте и Пападопулос познакомились благодаря "человеку, который в показаниях под присягой фигурирует в качестве потенциального российского связного", говорится в статье. Они впервые пообщались в соцсети LinkedIn после того, как Пападопулос заметил, что у них есть общий знакомый. "Это Джозеф Мифсуд, загадочный бывший мальтийский госслужащий, руководивший в Великобритании институтом London Centre of International Law Practice. 34-летняя Манджанте пришла работать в эту организацию после того, как познакомилась с Мифсудом в бытность сотрудницей Европарламента в Брюсселе. 30-летний Пападопулос, ранее тоже работавший в организации Мифсуда, написал ей, что ему нравится ее фото в профайле", - говорится в статье. "Откуда вы его знаете? - спросил Пападопулос у нее о Мифсуде (согласно интервью Манжанте изданию Business Insider. - Чем он занимается? О нем даже Джордж ничего по-настоящему не знал". Издание пишет: "Примерно через три месяца Манджанте ушла из Centre, придя к выводу, что предполагаемая юридическая фирма была "прикрытием для чего-то другого". Но Пападопулос и Манджанте продолжали общаться по интернету, а весной 2017 года впервые встретились лично. По ее словам, они вскоре влюбились друг в друга. Они провели лето в путешествиях по Европе. 27 июля 2017 года, спустя несколько минут после прибытия в аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне, Пападопулос был арестован агентами ФБР и провел примерно один день под стражей. Манджанте в то время оставалась в Европе. Когда она вылетела в Чикаго для встречи с Пападопулосом, ей вручили повестку от следствия, которое проводит спецпрокурор Мюллер. Она была допрошена о своей работе в организации Мифсуда. Манджанте проводила много времени в США с Пападопулосом, которому запрещен выезд за границу. На этой неделе она поведала в интервью: "Все было так просто, как и вообразить невозможно: однажды утром он проснулся и спросил, хочу ли я стать его женой". Она согласилась. Теперь они вместе живут в Чикаго. Недавно американский конгрессмен Девин "Нуньес, руководящий нападками с целью дискредитировать расследование Мюллера, ложно утверждал в интервью Fox News, что Пападопулос "даже никогда не знал, кто Трамп... никогда даже не встречался с президентом"; эти утверждения опровергает фотография, размещенная в интернете самим Трампом в марте 2016 года: на ней Пападопулос запечатлен за столом вместе с тогдашним кандидатом в президенты, Джеффом Сешнсом и другими высокопоставленными сотрудниками штаба на заседании по вопросам национальной безопасности", говорится в статье. "Команда Мюллера рекомендует дать Пападопулосу "от нуля до 6 месяцев" тюремного заключения при условии, если он продолжит сотрудничество со следствием. Это намного меньше, чем 5 лет тюрьмы - потенциальная кара для него", - говорится в статье. "Тем временем Мифсуд находится в центре дела Пападопулоса в ходе расследования по России, как обрисовал это спецпрокурор. Пападопулос влип в неприятности, в том числе, из-за Мифсуда ("профессора", как тот именуется в материалах судебного дела) и из-за того, что, по версии федеральных властей, Мифсуд говорил Пападопулосу, что у россиян были "компрометирующие материалы" на Хиллари Клинтон в форме "тысяч электронных писем". Согласно материалам судебного дела, это одно из связанных с Россией лиц, с которыми Пападопулос контактировал. Вначале он сказал следователям, что имел контакты с ними до предвыборной кампании, хотя на деле контакты были во время кампании", - говорится в статье. "Мифсуд, которому в ходе расследования не предъявлены обвинения, отрицает утверждения Пападопулоса перед федеральными властями, называя их "чушью", - напоминает издание. "Я категорически отрицаю, что вел какие-то дискуссии о секретах, касавшихся Хиллари Клинтон, - сказал он в прошлом году в интервью итальянской газете La Repubblica. - Я не тайный агент. Я никогда не получал от россиян никаких денег". Источник: The Washington Post