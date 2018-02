8 февраля 2018 г. Адам Тейлор | The Washington Post Незадолго до российских выборов Путин опубликовал официальные сведения о своем состоянии и доходах Владимир Путин заработал 38,5 млн рублей с 2011 по 2016 год, согласно информации, опубликованной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации во вторник, что означает, что российский президент в среднем зарабатывает около 112 тыс. долларов в год, пишет автор внешнеполитического блога The Washington Post Адам Тейлор. Согласно предоставленным президентом данным, ему принадлежат 13 банковских счетов с общим балансом в 13,8 млн рублей, квартира площадью примерно в 78 квадратных метров в Санкт-Петербурге, 230 акций "Банка Санкт-Петербург" и две "Волги" 1960 и 1965 годов производства, а также "Нива" 2009 года, говорится в статье. "Российский президент утверждает, что источниками этих доходов являются официальная зарплата и военная пенсия, а также прибыль от сберегательных счетов и акций", - пишет газета. "Тем не менее, многие внешние наблюдатели полагают, что состояние Путина гораздо больше, чем он признает", - отмечает Тейлор. Многие оценки, в основном, даются в миллиардах - в 2015 году известный критик Путина Билл Браудер оценил чистую стоимость активов президента в 200 млрд долларов - цифра, которая могла бы сделать его богатейшим человеком на планете, говорится в статье. Подтвердить эти оценки трудно, однако некоторые подробности иногда всплывают, пишет Тейлор. Так, бывший зять Путина, по данным Bloomberg, после свадьбы приобрел акции на сумму в несколько миллиардов долларов. Также было замечено, что президент носит часы примерной стоимостью в сотни тысяч долларов. Администрация Обамы рассматривала возможность опубликовать данные о финансах Путина, чтобы поставить его в неудобное положение в отместку за предполагаемое российское вмешательство в американские выборы 2016 года, как позже сообщили изданию чиновники. Источник: The Washington Post