8 февраля 2018 г. Сэмюэл Рубенфельд | The Wall Street Journal Иск Exxon разведывает правила санкций в отношении России "ExxonMobil в рамках судебного процесса выведывает, что правительство США сочтет корпоративными действиями, нарушающими санкционные правила. Результат может иметь широкие последствия, поскольку Вашингтон обдумывает включение в черный список еще большего числа российских руководителей предприятий", - сообщает The Wall Street Journal. Exxon подала в суд на министерство финансов США в июле, когда компанию оштрафовали на 2 млн долларов за нарушение санкций, напоминает журналист Сэмюэл Рубенфельд. Ведомство заявило, что Exxon допустила нарушение, заключив соглашение с "Роснефтью". Документы подписал главный исполнительный директор Игорь Сечин. Он находится в санкционном списке США, а "Роснефть" - нет. "Для компаний этот иск может также прояснить вопрос о том, что делать, если стремишься вести в России бизнес с предприятием, руководитель которого внесен в черный список", - отмечается в статье. "Министерство финансов заявило, что подпись Сечина на соглашениях с Exxon, независимо от его роли, приравнивается к работе с лицом из черного списка и поэтому обосновывает штраф Exxon. Нефтяная компания утверждает, что в инструкциях США давалось понять, что санкции касаются только личных действий Сечина, а не его профессиональной роли как главного исполнительного директора "Роснефти", - пишет издание. "Правительственные чиновники пытались четко указать на то, что санкции направлены против Сечина, а не "Роснефти", - говорится в статье. - Общее руководство по санкциям, однако, призывает соблюдать осторожность в деловых отношениях с компанией, заинтересованность в которой есть у человека из черного списка, сказал адвокат Ferrari & Associates Питер Кучик". Источник: The Wall Street Journal