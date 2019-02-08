Так Меркель хочет все-таки "протащить" проект "Северный поток-2"

"Судя по общедоступной информации, в пятницу на заседании ЕС в Брюсселе Германии, кажется, придется потерпеть сокрушительное поражение в вопросе "Северного потока-2". Но все может сложиться совсем иначе, - считает журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Репке. - За кулисами ведомство канцлера, МИД и администрация президента ФРГ работают над тем, чтобы отстоять свою позицию в Брюсселе".

По информации издания, после того, как немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила о намерении Франции проголосовать против "Северного потока-2", "правительство ФРГ оказывает значительное давление" на Францию и председательствующую в Совете ЕС Румынию.

В частности, как пишет Bild, в среду Ангела Меркель провела переговоры с премьер-министром Румынии Виорикой Дэнчилэ, что подтвердил изданию представитель немецкого правительства. Собеседник издания не предоставил информации о темах конфиденциального разговора, однако, по данным Bild, "Меркель призывала свою коллегу направить с помощью румынского председателя комитета переговоры в пятницу в такое русло, которое не привело бы к принятию решения против интересов Германии", говорится в статье.

"Из кругов Совета ЕС Bild удалось узнать, что усилия Германии могут принести плоды, так как заседание Комитета постоянных представителей ЕС не будет открытым и будет иметь исключительно устный характер", - отмечает Репке.

Несмотря на то, что Франция открыто заявила о своей позиции, немецкий МИД все же пытается смягчить французское "нет". "Германия пообещала Франции "все, что они захотят", если Париж в последний момент все же изменит свое решение, заявил в разговоре с изданием один из дипломатов".

"По информации Bild, к борьбе за "Северный поток-2" подключится и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Для этого в первой половине дня пятницы, за несколько часов до голосования в Брюсселе, он переговорит по телефону с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Информацию о запланированном разговоре подтвердили изданию в администрации президента". По словам ведомства, речь на переговорах не будет идти о газовой директиве ЕС, однако, отмечает Bild, если Штайнмайер действительно подключится к спору в интересах "Северного потока-2", его участие в нем будет "щекотливым": с 1999 по 2005 год Штайнмайер был руководителем ведомства канцлера Герхарда Шредера, ныне председателя управляющего совета оператора проекта "Северный поток-2".