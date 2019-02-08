Угадайте, какая поза наиболее популярна

"Другие страны - другие обычаи". Действует ли это правило и в постели? 10 тыс. участников глобального опроса рассказали, насколько они довольны своей сексуальной жизнью", - сообщает немецкий таблоид Bild.

Согласно опросу, проведенному производителем секс-игрушек Lelo, "наибольшее количество партнеров (в среднем 15-20 партнеров) имеют люди в Швейцарии, Греции и Бразилии. Жители Северной Америки, в свою очередь, меняют сексуальных партнеров только 1-3 раза. Вопреки предрассудкам о темпераментных и, возможно, не совсем верных жителях южных стран, испанцы и итальянцы делят свою постель лишь с максимум тремя разными партнерами", говорится в статье.

"В среднем, люди в мире имеют 10-20 сексуальных партнеров. Чаще всего пускаются во все тяжкие в постели люди в возрасте от 31 до 40 лет, следом за ними с минимальным отрывом идут 25-30-летние", - отмечает издание.

Большинство опрошенных (30%) считают свою сексуальную жизнь хорошей, 5% назвали ее "божественной". Новое в постели пробуют около 20% респондентов.

"Только 0,99% участников опроса указали, что никогда не испытывали оргазм. При этом почти 60% испытывают оргазм несколько раз в неделю, 18,23% - раз в неделю, а 12,43% - более одного раза в день".

Что касается поз, то здесь, пишет Bild, ни одна поза не пользуется такой международной популярностью, как коленно-локтевая - за нее проголосовали 50,41% опрошенных. На втором и третьем месте оказались поза наездницы (38, 24% голосов) и миссионерская поза (34,66%).

Участники опроса также рассказали, какие вещи напрочь отбивают у них желание сексf. "На первом месте с 60% голосов оказался, конечно, стресс. Нарушают идиллию в спальне проблемы с собственным организмом или плохое самочувствие (почти 30%), а также звонящий или вибрирующий телефон - такую причину указали 21% опрошенных", - передает Bild.