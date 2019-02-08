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8 февраля 2019 г.
8 февраля 2019 г.

Корреспондент | Focus

Грецкие орехи делают счастливее - но только мужчин

"Ешьте больше грецких орехов! - советует немецкий журнал Focus. - Ведь американские ученые обнаружили, что грецкие орехи могут повышать настроение и стрессоустойчивость".

В эксперименте, проведенном исследователями Университета Нью-Мексико в Альбукерке, приняли участие студенты в возрасте от 18 до 25 лет. "Участников попросили на протяжении 16 недель ежедневно съедать три кусочка бананового хлеба, при этом в течение 8 недель банановый хлеб содержал полчашки грецких орехов, в течение других 8 недель орехи в хлеб не добавлялись. (...) После каждых восьми недель ученые анализировали настроение участников, оценивая их уровень тревожности, злости, напряжения, усталости, энергичности и ясности сознания", - говорится в статье.

"У мужчин наблюдалось значительное улучшение настроения на 28%, - указывает автор исследования профессор Питер Прибис. - Однако мы не обнаружили улучшения настроения у женщин". Причины такого различия ученым пока неизвестны. Что касается улучшения настроения, то ему, по словам ученых, могут способствовать содержащиеся в орехах альфа-линоленовая кислота, витамин Е, фолиевая кислота, полифенолы или мелатонин. По словам профессора Прибиса, для улучшения настроения и в качестве полезного для здоровья перекуса достаточно съедать горсть грецких орехов в день, передает Focus.

Источник: Focus


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