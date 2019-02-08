В деле Беналлы появился российский олигарх Искандер Махмудов

"Бывший сотрудник администрации президента Франции подозревается в косвенном участии в контракте с богатым российским бизнесменом, чье имя связано с уголовными расследованиями, последствия которых трудно предсказать", - пишет французское издание Le Figaro.

"Имя Искандера Махмудова, до сих пор неизвестное широкой публике, недавно появилось в одном из многих ответвлений "дела Беналлы" (дела, связанного с именем Александра Беналлы, бывшего начальника службы безопасности президента Франции, которое получило общественный резонанс после появления во французских СМИ видео, где Беналла совершает насильственные действия в отношении митингующих в ходе манифестации 1 мая 2018 года в Париже. Также Беналлу подозревают в том, что при его посредничестве был заключен контракт между российским бизнесменом Искандером Махмудовым и охранной фирмой Венсана Краза - бывшего резервиста жандармерии, который тогда занимался вопросами безопасности в правящей партии "Вперед, республика". - Прим. ред.).

"Искандер Махмудов занимает 16-е место в списке богатейших бизнесменов России. По данным журнала Forbes, он обладает состоянием в 7,3 млрд долларов. Его деятельность в качестве руководителя предприятия, главным образом, как председателя ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК), почти не освещается экономическими газетами, которым он не дает никаких интервью. В хаотичном российском интернете его имя ассоциируется со словом "мафия" и с уголовными расследованиями, последствия и перспективы которых трудно понять. Всего этого уже достаточно для того, чтобы дать пищу для всевозможных фантазий", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"Я никогда в жизни не видел его", - признается один из его деловых партнеров в Москве на условиях анонимности. Прозвище "китаец" он получил из-за своего узбекского происхождения - он родился в 1963 году в этой бывшей советской республике в Центральной Азии. Искандер Махмудов, как и все олигархи его поколения, разбогател в начале 1990-х годов при развале промышленности СССР. Его добычей стала проданная по низкой цене на аукционе бывшая советская металлургическая компания на Урале, которая быстро превратилась в УГМК", - указывает автор статьи.

"Его прямая публичная связь с Владимиром Путиным сводится к вручению ему президентом РФ лично в феврале 2018 ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, - говорится в публикации. - Он очень редко участвует в ежегодных встречах в Кремле между Путиным и российскими объединениями предпринимателей, на которые приглашаются крупнейшие олигархи. "Политика должна быть отделена от бизнеса", - как-то объяснил промышленник в видеоролике".

"Кроме того, он является миноритарным акционером "Трансмашхолдинга", производителя подвижного состава для железных дорог, с которым связана крупная французская машиностроительная компания Alstom, - указывает журналист. - Он был бенефициаром многих крупных государственных заказов, в 2014 году в российском издании журнала Forbes был опубликован рейтинг "Королей госзаказа", где он занял первое место в списке - это звание он потерял, когда доля его участия в железнодорожном предприятии сократилось. Как пояснил один промышленник, он стал "теневым партнером".

"Искандер Махмудов также является партнером ассоциации "Франко-Российский диалог", где сопредседателем является известный своими пророссийскими взглядами Тьерри Мариани, представляющий партию "Республиканцы" в Национальном собрании. Но опять же, промышленник не принимает активного участия и в этом форуме сотрудничества, который считается инструментом влияния Кремля. Это определенно не болтливый и сдержанный человек",- заключает Авриль.