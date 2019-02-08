Разрушение структуры ядерного нераспространения, выстроенной после холодной войны

"Уничтожая договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Трамп и Путин благословили развал структуры ядерного разоружения", - пишет обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман.

"В контексте крайнего ослабления отношений между Европой и США Трамп на шесть месяцев приостановил участие Вашингтона в российско-американском ДРСМД", - говорится в статье.

"Фактически он подписал смертный приговор соглашению, которое Россия заинтересована была бы возродить, несмотря на то, что она его беспечно нарушает. Администрация Обамы в свое время уже обвиняла Москву в развертывании новых ракет, нарушающих договор о РСМД. Более медлительные в проверке фактов европейцы, в конце концов, подтвердили такое нарушение", - отмечает автор публикации.

"Таким образом, новизна заключается не в расторжении самого договора, а в радикально изменившемся геостратегическом ландшафте, на который он проливает свет. Этот ландшафт отмечен тремя факторами", - указывает журналистка.

"Прежде всего, речь идет о крахе структуры ядерного нераспространения, сложившейся после эпохи холодной войны. Этот договор, заключенный между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году, во времена заката советского блока, стал опорой для системы ядерного разоружения двух великих держав. От этой структуры теперь остается только новый договор СНВ между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок которого истекает в 2021 году. И эксперты не спешат прогнозировать его возобновление", - пишет Кауфман.

"Эта структура, по правде говоря, в значительной степени устарела. В конце периода холодной войны, в самом начале 1990-х годов, Китай едва набирал силу. Он еще не был ни экономическим гигантом, ни военной державой. Сегодня у него есть время - а также средства - для разработки собственных ракет средней дальности, поскольку, в отличие от США и России, он не был связан договором о РСМД", - рассуждает обозреватель.

"Договор отжил свое не только в плане распределения ядерной энергии. В Вашингтоне изменилось восприятие истинной стратегической угрозы для США: сегодня это уже не Россия, ослабевшая наследница Советского Союза, а Китай. Это второй фактор", - указывает Кауфман.

"Третий фактор - это асимметрия систем обороны. Как объясняют исследователи Бруно Тертре и Франсуа Хейсбур из Фонда стратегических исследований, понятие "равновесие сил" уже не такое, каким оно было во времена холодной войны, когда стратегический паритет между двумя блоками был достигнут посредством вертикальной эквивалентности на каждом уровне симметричных шкал, согласно числу развернутых ракет", - передает обозреватель.

"Сегодня ситуация усложнилась, а вооружение стало более диверсифицированным, - говорится в статье. - Уильям Бернс, бывший высокопоставленный американский дипломат, сегодня президент Фонда Карнеги, в конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) отметил "растущее переплетение неядерных технологий: это киберпространство, новые ракетные системы и традиционные высокосовременные технологии".

"Как и Бруно Тертре, Уильям Бернс считает, что демонтаж этой российско-американской структуры контроля над ядерными вооружениями будет иметь негативные последствия для двух других текущих мер по ядерному нераспространению, связанных с Ираном и Северной Кореей", - пишет Le Monde.

"Накануне ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 15 по 17 февраля и где соберется мировая военная элита, ее президент Вольфганг Ишингер призвал Германию, Францию и Евросоюз прийти в чувство. "Мы должны смотреть правде в глаза, - сказал он в интервью газете Handelsblatt. - Мы столкнулись с неизлечимой болезнью: крахом существующей международной системы", - передает автор статьи.

Его соотечественник и бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, предупреждает: "В мире геополитических хищников европейцы являются последними вегетарианцами. Без Великобритании мы станем сначала веганами. А потом добычей".