Дело Беналлы: во Франции начато расследование по "российскому контракту"

Это еще одна глава в саге вокруг дела Александра Беналлы, бывшего сотрудника президентской администрации Франции. После того, как он находился под следствием по делу об избиении участников первомайской демонстрации в Париже и был заподозрен в незаконном использовании дипломатических паспортов, теперь финансовая прокуратура открыла расследование по контракту, заключенному им со скандальным российским олигархом. Национальная финансовая прокуратура (PNF) подтвердила факт открытия этого расследования на основе фактов, раскрытых изданием Mediapart, но не предоставила дополнительных комментариев", - сообщает французское издание Le Point со ссылкой на AFP.

"Как сообщает Mediapart, расследование PNF было начато в неустановленную дату, по делу о "коррупции", и касается контракта, подписанного Mars, компанией Венсана Краза - бывшего начальника охраны партии президента страны Эммануэля Макрона "Вперед, Республика" и жандарма-резервиста - и российским олигархом Искандером Махмудовым, который якобы "вел переговоры" через бывшего советника Эммануэля Макрона Александра Беналлу, "в то время, когда он был в Елисейском дворце". Интернет-газета рассказала о существовании контракта 17 декабря, утверждая, что 28 июня 2018 года Искандер Махмудов заплатил Кразу 294 тыс. евро. Контракт, который "предусматривал охрану недвижимости бизнесмена и его семьи во Франции и в Монако", по данным Mediapart, был передан в субподряд компании Velours, бывшему работодателю Александра Беналлы", - сообщается в статье.

"(...) Обсуждение договора началось уже "зимой 2017 года" и "было ускорено в июне" 2018 года. Александр Беналла "несколько раз встречался с представителем олигарха во Франции, бизнесменом Жаном-Луи Хагенауэром", пишет Mediapart".

"Нетрудно представить, что за завышенным счетом контракта могли скрываться дополнительные услуги, помимо обеспечения безопасности", - прокомментировал журналист Фабрис Арфи, -ответственный за расследования Mediapart.

"Этот контракт упоминался в разговоре между Александром Беналлой и Венсаном Кразом, записанном 26 июля, и выдержки из которого были опубликованы 31 января изданием Mediapart. Тогда двое мужчин планировали создать новую финансовую схему для контракта", - говорится в статье.

"Раскрытие этой записи вызвало новое обострение данного дела, в результате которого в четверг ушла в отставку глава группы безопасности премьер-министра (GSPM) Мари-Элоди Пуату с тем, чтобы "исключить любую полемику". После публикации аудиозаписей изданием Mediapart журналисты действительно пытались проверить в резиденции премьер-министра слухи о том, что этот разговор был записан в доме Пуату", - передает газета.

По информации издания, в понедельник прокурор попытался произвести обыск в помещении Mediapart, чтобы получить записи.

По данным издания Libération, отстраненного от должности "в качестве меры предосторожности" в среду старшего сержанта Чокри Вакрима, друга мадам Пуату, "Александр Беналла просил поработать над пресловутым российским контрактом".