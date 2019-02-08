Российские ученые оказывают сопротивление вмешательству властей

"Ученые испортили праздник Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. На прошлой неделе Кирилл отпраздновал десятилетие своего пребывания во главе русского православного духовенства и задумал украсить эти торжества званием почетного профессора, присвоенным Российской академией наук (РАН). Увы, это не удалось из-за разногласий в научном сообществе, не желающем видеть, как его почетные звания теряют свою ценность", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"В пятницу 18 января пресс-служба РАН объявила присвоении звания почетного профессора Академии наук патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко за "важный вклад в популяризация науки". Однако во вторник РАН отменила торжественную церемонию по случаю присвоения званий, сославшись на "правовые проблемы", и перенесла принятие окончательного решения на апрель", - говорится в статье.

"Данный инцидент высвечивает близкородственные отношения между миром политической власти, бюрократией и Российской академией наук. Руководство академии хотело поставить своих членов перед свершившимся фактом, объявив о присвоении звания до обсуждения этого вопроса президиумом РАН и голосования, как того требует устав", - отмечает Гриншпан.

"Руководство академии, возможно, стремилось торжественно отметить десятую годовщину избрания Кирилла патриархом Православной церкви. В России близость к духовенству является признаком лояльности к власти, которая неформально уполномочила патриарха распространять в российском обществе консервативную идеологию", - считает Le Temps.

"Однако многие члены РАН оказались с этим не согласны, и резкость их реакции удивила инициаторов присуждения награды. Послышались возражения против подобного метода поощрения людей, не являющихся учеными, который, по мнению протестующих, дискредитирует само звание "почетный профессор", - говорится в статье.

"Я полагаю, что для Академии наук, скорее, было бы уместно выразить свою благодарность каким-то другим способом", - сказала доктор филологических наук, член-корреспондент РАН Елена Березович.

"Большинство ученых проходили обучение в советское время, когда атеизм был частью официальной идеологии. Их раздражает тот факт, что научное звание, пусть даже почетное, больше не является вознаграждением за результаты исследований, а приукрашивает статус высокопоставленных чиновников, с которым ассоциируется высшее духовенство", - комментирует автор статьи.

"Эта новая вспышка недовольства отражает настроение той части научного сообщества, которая считает вмешательство государства слишком навязчивым", - считает Гриншпан.

"В 2010 году патриарх Кирилл уже стал почетным профессором престижного Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Два года спустя там открылась кафедра теологии, которой руководит митрополит Волоколамский Илларион, правая рука патриарха, - сообщает издание. - Известный своими весьма консервативными взглядами Кирилл в начале января выступил по государственному телевидению, досадуя по поводу зависимости человека от современных технологий, по его словам, такой "контроль из одной точки - это предвестие пришествия Антихриста".