Покинутые российские автомобили

После того, как тогдашний президент Украины Виктор Янукович бежал из Украины, в его резиденции "Межигорье" был объявлен "день открытых дверей", чтобы показать населению, какую роскошь накопил он до начала 2014 года, пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Херби Шмидт. Затем резиденцию заняли протестующие "Евромайдана" и объявили ее "музеем коррупции".

Наследие, которое оставил после себя свергнутый украинский президент, удивляет, отмечает автор. "Миру быстро стали известны детали внутреннего убранства особняка: золотые краны в туалетах, роскошная мебель из ткани с золотыми нитями, великолепные предметы интерьера во всех комнатах, а также собственный салон-парикмахерская, массажный кабинет и маленькая церковь. О прочих владениях, в частности, о яхт-гавани, тире, частном зоопарке, конном клубе и личных охотничьих угодьях, тоже быстро стало известно общественности", - повествует журналист.

"Меньшей популярностью пользуется зал, расположенный всего в нескольких шагах от главного здания и представляющий коллекцию не менее 70 автомобилей из сомнительной собственности Януковича. Покинутый гараж Януковича - это отражение мира советских автомобилей, главное место в котором занимают машины класса люкс и государственные автомобили, о существовании которых украинское население, вероятно, знало лишь понаслышке", - говорится в статье.

К одним из наиболее старых автомобилей коллекции относится, например, "Москвич-400", который был создан в конце 1940-х годов на базе Opel Kadett 1938 года. "Это стало возможным благодаря тому, что в середине 1946 года в качестве репарации после Второй мировой войны производственное оборудование было вывезено из Рюссельхайма в Москву", - поясняет Шмидт.

В коллекции Януковича, продолжает автор, имеется и ГАЗ-М-20 "Победа", появившаяся в то же время. "Среди этих повседневных авто внимание привлекает лимузин ГАЗ-12 "ЗиМ" 1950 года. Автомобиль, очевидно, входил в автопарк украинских президентов до Януковича, так же, как и его последующая модификация ГАЗ-13 "Чайка", - указывает издание.

В зале стоит и ГАЗ-22 "Волга", автомобиль среднего класса из 1960-х годов с кузовом универсал, который производился в сегодняшнем Нижнем Новгороде и был популярен в Скандинавии.

"В коллекции есть и малолитражные автомобили, например, группа машин марки "Запорожец", произведенных в период с 1960 по 1969 год и сильно напоминающих модели Cinquecento и Seicento от Fiat. Умиляют прозвища, которые эти машины получили на востоке: здесь есть все, от "последней мести Сталина" и "кремлевского клопа" до "таежного барабана" и "русского танка".

"Завершенность коллекции Януковича в "музее коррупции" придает целый ряд военных автомобилей, а также некоторых западных моделей, среди них - Chevrolet Impala, Rolls-Royce Silver Cloud и Mercedes SLS Roadster, который, как говорят, принадлежит сыну Януковича", - говорится в публикации.

"Благородной советской ржавчины" здесь - хоть отбавляй, пишет Шмидт в заключение. А вот от пыли благодаря хорошему уходу нет и следа, как и от сбежавшего со своей семьей свергнутого президента.