8 февраля 2019 г. Люси Фишер | The Times Российский агент, причастный к атаке в Солсбери, связан с попыткой покушения с применением "Новичка" в Болгарии "Российский агент, подозреваемый в причастности к прошлогодней попытке отправления в Солсбери, как предполагается, совершил аналогичную неудавшуюся атаку с применением яда в Болгарии 4 года назад", - сообщает The Times. "Предполагается, что лондонская полиция и MI5 в настоящий момент изучают инцидент, произошедший в 2015 году, когда, по сообщениям, был отравлен Емельян Гербев, болгарский торговец оружием. Он пережил эту атаку", - говорится в публикации. Издание напоминает, что двойной агент МI6 Сергей Скрипаль и его дочь Юлия также были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок" в прошлом марте. "The Times полагает, что третий член ГРУ был причастен и к атаке в Солсбери, и к отравлению в Болгарии. Насколько известно, агент использует имя Сергей Федоров - как заявил прошлым вечером Bellingcat, сайт, проводящий расследования, это доказанный псевдоним 45-летнего агента ГРУ". "По данным болгарской газеты Capital, Гебреву стало плохо во время обеда в ресторане в 2015 году - в то время российские СМИ обвиняли его в поставке оружия украинцам. Медики заявили, что у него случился инсульт, однако когда аналогичные симптомы возникли у его сына и делового партнера, врачи диагностировали у всех троих отравление", - сообщает издание. "Согласно неподтвержденным данным о полетных регистрациях, 24 апреля 2015 года Федотов совершил перелет из Москвы в Бургас, а затем, спустя 6 дней, из Софии, столицы Болгарии, обратно в Москву. Также данные предположительно указывают, что он прибыл в Лондон 2 марта прошлого года - за 2 дня до атаки на Скрипаля и зарегистрировался на рейс в день совершения атаки. Однако, согласно сообщениям, третий загадочный агент ГРУ не улетел обратным рейсом в Москву", - передает газета. Получить комментарии Гербева и болгарского министерства внутренних дел не удалось, добавляет The Times. Источник: The Times