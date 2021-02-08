Восемь слов о "Северном потоке-2"

"После приговора, вынесенного Навальному в России, канцлеру нужно сказать лишь одно-единственное предложение. Так она могла бы установить границы для Путина, расположить к себе Байдена и объединить Европу. И ей даже не пришлось бы признавать ошибку", - пишет журналист немецкого изданияFrankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер.

"Когда в ближайшее время Алексей Навальный отправится в колонию, для Ангелы Меркель настанет момент сказать восемь слов. Они могли бы прозвучать так: "Я не могу поддержать газопровод "Северный поток-2". На первый взгляд, это немного, ведь официально Меркель никогда и не "поддерживала" газопровод через Балтийское море. Она лишь говорила, что трубопровод - это частный проект и она не видит причин препятствовать ему. Таким образом, сказав такое предложение, Меркель не пришлось бы признавать ошибку. Тем не менее его эффект был бы огромным", - отмечает автор статьи.

"Сначала она переведет в активный режим некоторых европейских партнеров. Большинство из них, особенно Польша и Франция, либо всегда выступали против "Северного потока-2", либо начали делать это после атак Владимира Путина на Навального. Однако до настоящего времени они не могли ничего сделать. Санкции ЕС, которые могли бы окончательно либо временно остановить строительство российского газопровода через Балтийское море, всегда были возможными. Но никто никогда не ходатайствовал всерьез о том, чтобы принять решение о них в Европейском совете. В конце концов все знали, что Меркель наложит вето. Но в ту секунду, когда она скажет, что не поддерживает газопровод, стало бы ясно: вето не будет", - говорится в статье.

"Таким образом, одно предложение из Берлина дало бы Европе возможность сделать так, чтобы за драмой вокруг Навального последовали бы действия. Это должно произойти сейчас, потому что происходящее не является внутренним делом России. Это очередное событие в целом ряду нарушений международного права со времен аннексии Крыма в 2014 году", - подчеркивает издание.

"Цель путинского газопровода - обойти Украину как транзитную страну для газа. Когда трубопровод будет готов, президент сможет снова разжечь замороженную войну против этой страны, не боясь помех для экспорта на Запад. Для восточных стран НАТО российская угроза приобрела бы новый масштаб. (...) Германия, будучи гравитационным центром ЕС, грозит потерять связующую силу. Четкое слово может это изменить", - указывает автор статьи.

"Это также облегчило бы перезагрузку в отношениях с Америкой. Там "Северный поток-2" считают угрозой, а президент Байден в своей программной речи в четверг анонсировал ужесточение отношения к России и объявил конец времени, когда Америка отводила взгляд в сторону".

"При этом с Путиным можно было бы разговаривать прямым текстом. Если бы его балтийский проект оказался под угрозой, даже российский президент мог бы понять, что он не может безвозмездно проявлять агрессию по отношению к Украине, осуществлять скрытую военную интервенцию в Ливии, а теперь устраивать травлю Навальному, нарушая международное право. Тогда у Путина появилась бы причина искать компромисс. Например, он, возможно, задался бы вопросом о том, не пришло ли время действительно вывести свои иррегулярные войска с востока Украины".

"Затем могло бы открыться окно для переговоров. Это было бы похоже на двойное решение НАТО в холодной войне: проявить решительность, причем так, чтобы Россия распознала эту решительность. А затем сесть с Путиным за один стол", - заключает Frankfurter Allgemeine.