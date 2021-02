8 февраля 2021 г. Татьяна Становая | Financial Times Россия Владимира Путина дестабилизирует себя изнутри "Тюремное заключение, к которому российского оппозиционного лидера Алексея Навального приговорил на прошлой неделе московский суд - даже более радикальный шаг, чем прошлогодняя попытка его отравления. Посадив Навального за решетку как минимум на 2,5 года, режим Владимира Путина рискует гораздо больше, чем если бы ему удалось расправиться с ним тайно", - пишет на страницах Financial Times Татьяна Становая, основатель аналитической фирмы R. Politik и приглашенный эксперт Московского Центра Карнеги. Ситуация с Навальным это "микрокосм проблем, окутывавших Кремль в последние годы. После аннексии Крыма в 2014 году и раскола отношений с Западом Путин был поглощен геополитикой, передав повседневное управление группе безликих технократов. Изначальный успех Путина базировался на способности его режима стабильно повышать уровень жизни, в то же время воодушевляя россиян деяниями на мировой арене. Сегодня режим правит, в основном, через запугивание людей и формирование впечатления, будто Россия-матушка снова стала "осажденной крепостью", говорится в статье. "Может ли такая жесткая тактика работать, в то время как правительство продолжает игнорировать социально-экономические проблемы и проблемы общественного здравоохранения, обнаженные пандемией? - задумывается автор публикации. - Падение реальных доходов и недавнее повышение пенсионного возраста усилили социальное раздражение, которое вылилось на улицы после ареста Навального (...). Независимые опросы в ноябре 2020 года показывали, что только 2% россиян были готовы бы голосовать за Навального на президентских выборах. К концу января этот показатель вырос до 5%, хотя мнения остаются противоречивыми. Его арест превратил его в жертву несправедливости и вызов Путину поистине национального уровня. Президентские выборы состоятся не раньше 2024 года, но Путину впервые пришлось столкнуться с реальным противником. Кремль больше не способен отражать народное недовольство и обезвреживать его". "(...) У силовиков Кремля есть ресурсы, чтобы продолжать арестовывать протестующих, предавать их суду и угрожать любому, кто осмелится высказаться. Но они больше не заботятся о том, чтобы предложить заслуживающее доверия видение того, куда Путин хочет вести страну. Социально-экономические проблемы России неприятны, но вряд ли непреодолимыми. Но режим не может дать достойный ответ. 80% населения считают власть полностью и безнадежно коррумпированной. Кремль закостенел, и Путин не может заставить себя начать серьезные реформы . Это оставляет только проверенные варианты: бесконечный поиск врагов внутри, давление на социальные сети и разжигание заговоров об иностранных противниках", - говорится в статье. "Драма вокруг отравления Навального стала фитилем, но разожженный ею пожар подпитывается усталостью и разочарованием населения путинским режимом и его неспособностью измениться. Отказываясь от какого бы то ни было диалога со своими оппонентами и с общественностью, режим практически гарантирует, что социальная напряженность перерастет в политический протест. Либо режим должен найти мудрость и стать более гибким, либо он станет однозначно репрессивным государством. Последние события твердо направили Россию в направлении второго", - заключает Татьяна Становая. Источник: Financial Times