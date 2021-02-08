ФРГ следовало бы расширить свое сотрудничество с Россией и ее соседями

"Переход на альтернативные источники энергии открывает большие возможности для сотрудничества с Россией, Украиной и Центральной Азией. Германии следовало бы использовать эти возможности", - пишет на страницах немецкого издания Handelsblatt Йоханн Заатхофф, координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства, а также координатор фракции партии СДПГ в бундестаге по вопросам энергетической политики.

"Гражданское общество и переход на альтернативные источники энергии неразрывно связаны между собой, - указывает политик. - В Германии у истоков бума возобновляемых источников энергии стояли энтузиасты и энергетические товарищества. Также и в России, на Украине или в Узбекистане гражданские общества, от активистов до футурологов, выступают за защиту климата и возобновляемые источники энергии".

"Это дает множество точек соприкосновения для международного и межобщественного сотрудничества. В германо-российских отношениях, где сегодня правительствам часто приходится нелегко, шансом для сотрудничества в области науки и промышленности является водород как технология будущего. В текущем году, объявленном "российско-германским годом экономики и устойчивого развития", правительство ФРГ создаст новую структуру, которая активизирует диалог между Германией и Россией по теме водорода", - говорится в статье.

"Вызванное человеком изменение климата не остановят границы. Из-за него повышается уровень моря, таят ледники, разрастаются пустыни и тает вечная мерзлота. Поэтому международное сотрудничество необходимо для того, чтобы обеспечить нашим детям достойное будущее и избавить людей всего мира от бегства", - указывает Заатхофф.

"В Германии в 2020 году уже более половины производимого электричества приходилось на долю возобновляемых источников энергии. Во многих наших партнерских странах этот потенциал еще выше. Так, равнины Центральной Азии, уже сильно пострадавшей от изменения климата, богаты ветрами и солнцем, в то время как высокогорья предлагают идеальные условия для накопления энергии в водохранилищах", - говорится в статье.

"Во многом сотрудничество уже ведется. Так, Германию и Украину уже несколько месяцев связывает энергетическое партнерство. Казахстан при поддержке Германии разрабатывает амбициозную стратегию для того, чтобы к 2050 году доля возобновляемых источников энергии в первичных цепях электроэнергии составила 50%. Проект МИД ФРГ Green Central Asia посвящен взаимосвязи между изменением климата и рисками для безопасности в Центральной Азии и Афганистане".

"Во всех этих примерах гражданское общество играет ключевую роль. Верховенство закона, эффективное государственное управление, свободная от коррупции деловая среда, а также гарантия государством гражданских прав и свобод остаются решающими факторами для придания импульса переходу на альтернативные источники энергии".

"Уменьшающееся значение ископаемого топлива повлечет за собой геополитические последствия. Традиционных производителей нефти и газа это ставит перед вызовами, для других открываются новые возможности. Для того, чтобы добиться климатической нейтральности к 2050 году, будет важен один ресурс: водород, который в будущем будет обеспечивать отопление и приводить в движение самолеты".

"(...) В будущем Германия и ЕС будут импортировать большое количество водорода. (...) Опытом и собственными научными исследованиями о водороде на высшем уровне обладает Россия. Москва видит в лице Германии предпочтительного партнера для сотрудничества в сфере водорода - хотя пока делает ставку исключительно на производство природного газа или ядерной энергии. Тем не менее эту точку соприкосновения следует использовать (...)", - указывает автор статьи.

"Я настоятельно выступаю за то, чтобы вместе с нашими партнерскими странами мы распознали и использовали шансы, которые переход на альтернативные источники энергии предлагает и в отношениях между Востоком и Западом", - пишет Заатхофф.