Двойственная позиция ЕС после оскорбления, нанесенного Жозепу Боррелю в России

"(...) В эти выходные в Брюсселе не особо торопились комментировать последние провокации Кремля и оскорбления, нанесенные верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю во время его визита в Москву. В частности, это довольно недипломатичные формулировки главы российской дипломатии Сергея Лаврова в отношении ЕС или объявление о высылке трех европейских дипломатов - немца, поляка и шведа - обвиненных в том, что 23 января они принимали участие в демонстрациях в поддержку оппозиционера Алексея Навального", - пишет Le Figaro.

"Несмотря на такое фиаско, в субботу глава европейской дипломатии снова обосновал свою инициативу. "Дипломатические каналы должны оставаться открытыми не только для нейтрализации кризисов или инцидентов, но и для организации прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, особенно когда отношения далеки от удовлетворительных. Я доложу своим коллегам из ЕС о результатах моего визита на Совете по иностранным делам 22 февраля, где у нас произойдет конкретное обсуждение отношений между ЕС и Россией", - указал он в официальном сообщении.

"(...) На текущий момент по инициативе Польши послы 27 стран ЕС в понедельник встретятся в режиме видеоконференции с коллегами Алексея Навального. Во встрече примут участие также американские, украинские и канадские дипломаты, находящиеся в Брюсселе", - сообщает автор статьи Анна Рован.

"В пятницу последовала реакция Парижа, Берлина и Стокгольма на высылку трех дипломатов, однако молчание европейцев на выходных еще раз демонстрирует то, насколько столицы расходятся в подходе к решению российского вопроса, в частности, к сложному вопросу о санкциях. В воскресенье в окружении Жозепа Боррелля ощущалось, что события последних дней и "спектакль Лаврова" могут стать катализатором санкций", - говорится в статье.

"(...) После вторжения в Крым в 2014 году Европа перестала думать о России в стратегическом ключе. То, как прошла поездка Жозепа Боррелля, возродит идею о том, что никогда не следует разговаривать с русскими", - опасается один европейский источник.

"Дело не из легких. Еще больше осложняет расклад вопрос о вакцинах, поскольку ЕС запаздывает с проведением своих кампаний вакцинации. Удачный ли сейчас момент для того, чтобы разругаться с Москвой, в то время как исследования, проведенные журналом The Lancet, пришли к выводу, что российская вакцина "Спутник V" эффективна более чем на 91%? Наверное, нет. В последние дни Берлин и Вена объявили, что они готовы взять на себя производство этой вакцины в своих странах, как только Европейское агентство по лекарственным средствам даст разрешение. Венгрия сделала решительный шаг еще до получения разрешения. Подумывает об этом и Чехия", - резюмирует Анна Рован.