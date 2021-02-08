На борту Diamond Princess коронавирус выбрал воздушный путь

"(...) Согласно новым эпидемиологическим моделям, разработанным в ходе исследования, опубликованного 4 февраля в журнале PNAS, коронавирус распространяется через аэрозоли - другими словами, передается по воздуху - примерно в 50% случаев заражения", - пишет Le Temps.

"(...) Все сходятся во мнении, что SARS-CoV-2 передается через капли и, в меньшей степени, через невидимые аэрозоли, причем в неизвестных пропорциях. Что касается фомитов, как называют поверхности, на которых осаждаются переносчики, то их роль все еще обсуждается, хотя недавние исследования, как правило, доказывают, что они играют гораздо меньшую роль, чем предполагалось до сих пор", - говорится в статье.

(...) В исследованиях передачи коронавируса обычно используются небулайзеры (или распылители) - с помощью таких инструментов делаются аэрозоли из раствора, содержащего вирус. (...) В прошлом уже проводились отдельные исследования на людях (например, добровольцев просили вдохнуть микробные аэрозоли, чтобы оценить переносимость патогена через защитные маски), однако они сомнительны с этической точки зрения", - указывает автор публикации Фабьен Губе.

"Однако опубликованное 4 февраля исследование проводилось действительно на людях, хотя и в определенных условиях. Достаточно вспомнить то, что произошло в феврале 2020 года на круизном лайнере Diamond Princess ", - пишет Le Temps.

"(...) Ученые рассмотрели эту ситуацию как эксперимент в области общественного здравоохранения в натуральную величину, предоставляющий возможность изучения передачи заболевания на месте. Такая закрытая среда способствует сбору всесторонних данных о распространении болезни, от которой пострадали 712 из 3711 пассажиров и членов экипажа (плюс 57 положительных результатов теста на коронавирус по возвращении домой)", - отмечает Губе.

"Благодаря всем этим данным группа эпидемиологов из Гарвардского университета смоделировала маршруты передачи вируса на борту Diamond Princess, чтобы оценить соответствующие доли различных факторов. Согласно их результатам, от 30 до 35% заражений составляют капельки, аэрозоли и фомиты. Важно отметить, что аэрозоли (здесь они рассматриваются как капли размером менее 10 микрометров) вызвали заражения по всем трем путям и составили около половины всех заражений. Еще один урок, извлеченный из данных моделей, заключается в том, что до начала карантина капли и аэрозоли в равной степени способствовали возникновению новых заражений. Затем, когда пассажиры оказались изолированными в своих каютах, именно аэрозоли стали главным двигателем передачи. Наименее значимым фактором из трех стали зараженные поверхности", - отмечается в статье.

"Закрытая система позволяет создавать лучшие модели", - комментирует Валерия Каньо, вирусолог из университетского госпитального центра кантона Во, а затем приводит в качестве возражения, "то, что происходит на круизном лайнере, не обязательно транспонируется на общую ситуацию". И ссылается на несколько ограничений, таких как отсутствие фактора "суперраспространителей" или неточности в отношении инфекционной дозы", - передает Le Temps.

"(...) Полученные результаты напоминают о том, что при разработке санитарных мер важно контролировать вдыхание аэрозолей, в дополнение к правилам, уже направленным на ограничение воздействия капель и фомитов, заключают авторы, подчеркивая важность защиты с помощью масок. Они эффективно фильтруют 98% капель размером до 5 микрон. Маски представляют собой безусловно несовершенный барьер, но очень полезный для ограничения рисков", - резюмирует Фабьен Губе.