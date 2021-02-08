Тревога из-за возвращения к "доковидной" жизни

"Для некоторых людей перспектива однажды вернуться на работу, в школу или даже в бар становится источником беспокойства", - пишет журналистка Одри Рено в издании Slate.fr.

"(...) Иногда мне не дает уснуть мысль о том, что я вновь окажусь в большом офисном помещении, в кафетерии, в пробках... Я смотрю в потолок, лежа в кровати, и задаюсь вопросом, как избавиться от всего этого, когда все станет, как прежде". 35- летняя Эли, работающая в страховой компании, опасается окончания пандемии и возвращения к прежней жизни, которая теперь кажется ей непреодолимой", - говорится в статье.

(...) По мнению клинического психолога Анны Полякофф-Хамлат, Covid-19 и его последствия ознаменовали такой жестокий прорыв в нашей повседневной жизни, что у всех возобладал инстинкт самосохранения: "Во время карантина наш мир глубоко дестабилизировался, его структура разрушилась. Раньше у нас был свой баланс и свои привычки: ходить на работу, встречаться с друзьями, устраивать прогулки, заниматься спортом... и внезапно все прекратилось. Мы вдруг оказались во все более ограниченном и маленьком мире. Данное событие стало источником беспокойства для всех, и чтобы с ним справиться, каждый из нас разработал какие-то стратегии. Но для некоторых подобная ситуация сделалась источником состояния тревожности, и чтобы справиться с этим, они замкнулись в себе и у себя дома, как в коконе. Это принесло им успокоение. Таким образом, отмена карантина может вызвать еще большее беспокойство, чем сам карантин: мир стал угрожающим, а дома я в безопасности".

"(...) 27-летняя Алиса, помощник по связям с прессой, ценит новый ритм жизни "в замедленном режиме", поскольку теперь она работает удаленно. "Я не думаю, что у меня стало меньше работы, чем раньше, но несомненно то, что я не подхожу к своему распорядку так, как раньше, - говорит она. - Я встаю за полчаса до того, как приступить к работе, такого времени как раз достаточно, чтобы приготовить поднос с завтраком, ответить на электронные письма, потягивая апельсиновый сок, у меня на коленях сидит моя кошка. У меня прекрасное настроение, меньше стресса, меньше спешки, в последние несколько месяцев я чувствую себя намного лучше. До кризиса я была комком нервов, за этим я совсем не скучаю".

"(...) Жизнь, которую мы вели до сих пор, была очень стрессовой и интенсивной, особенно для людей, живущих в больших мегаполисах, - объясняет Алессандро Порровеккио, социолог, изучавший воздействие лишения свободы на население. - С 1960-х годов мы все пережили ускорение нашей жизни, которое, как мы утверждаем, перенесли мы более или менее хорошо, хотя на самом деле, в течение многих лет наблюдался рост психических расстройств и патологий, вызванных рядом социальных факторов: это расширение пространства, постоянная связь, ускорение темпов жизни... Люди, у которых в прежней жизни были проблемы, в данный момент чувствуют себя неплохо. Они задаются вопросом, смогут ли они вернуться к той нормальности, которая причиняла им боль".

"(...) Очевидно, что в ближайшие месяцы или годы мы увидим социальные последствия пандемии. Любые изменения, особенно такие макроскопические, как те, которые мы переживаем сейчас, приводят к потрясениям, как это происходило, например, после экономического кризиса 1920-х / 1930-х годов или даже в меньшей степени после кризиса 2008 года. Те люди, которые раньше ощущали себя некомфортно, теперь пережили альтернативную реальность, и у них появляется возможность выбрать что-то другое в своей жизни", - утверждает Алессандро Порровеккио. Все же он уточняет, что такие жизненные изменения доступны не для всех. "Воздействие Covid различается от одной социальной категории к другой, его последствия будут зависеть от социального класса, уровня образования, грамотности, цвета кожи... Поэтому необходимо иметь в виду, что для того, чтобы сменить профессию или отправиться на лоно природы, нужно иметь на это средства".

"(...) 22-летняя студентка Рашель из Парижа тревожится при мысли о том, как она вернется к своей прежней жизни: "Я боюсь, что не знаю, как теперь себя вести, что я буду чувствовать себя некомфортно в людных местах, даже не из-за страха перед вирусом, а просто потому, что вопреки своему желанию, я привыкла к одиночеству, к замкнутости. Например, этим летом на отдыхе в Испании было открыто несколько баров, и я чувствовала себя там очень некомфортно, я не получала от них удовольствия, меня постоянно "атаковали" запахи, шум, люди... Не знаю, смогу ли я снова подключиться к этому миру. У меня такое чувство, что я окончательно становлюсь социально неадекватной".

"Анна Полякофф-Хамлат считает, что одним из главных этапов развития мира после пандемии станет "осознание того, что наш мир изменился и что его структура разрушена". Психолог объясняет, что сейчас мы теряем ориентиры. "Рашель, например, больше не может находиться в барах, которые она когда-то знала и любила, - указывает она. - В некотором смысле эти бары остаются привычными: друзья, обстановка, атмосфера, но все уже не так, как раньше. Она одновременно попадает в чужой и знакомый мир". Вакцина дает нам надежду на то, что мы наконец сможем вновь обрести тот мир, который мы когда-то знали, но нам придется признать, что он сильно изменился, - пишет Slate.fr. "После произошедших событий нам необходимо перестроить [наш мир], чтобы найти баланс. Адаптироваться. Кому-то удастся сделать это естественно, для других это окажется сложным. Тогда, очевидно, придется обратиться к специалисту. Но можно сделать это самостоятельно: вложить свои силы в новую деятельность, пусть даже незначительную - самому выпекать хлеб, начать заниматься йогой... Эти мелочи приносят нам пользу и способны инициировать нужную структурную перестройку. Но, прежде всего, надо быть терпеливым, не торопиться и доверять себе".