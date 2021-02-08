Полуслепая оппозиция

"Протесты против ареста Навального крайне необходимы. Но за ними скрывается фундаментальная нехватка солидарности - в том числе и среди противников Путина", - пишет на страницах немецкого издания Die Tageszeitung публицист Николай Клименюк.

"В России только что были массовые протесты, а теперь их внезапно больше нет. Организаторы неожиданно дали отбой. Однако тюремные камеры все еще заполнены участниками протестов, а воздух полон нацистскими сравнениями. Полицию сравнивают с гестапо и называют "карателями", как во времена Второй мировой войны называли спецотряды СС, проводившие акции возмездия для борьбы с партизанами. То речь идет о фашистском режиме, то об "оккупантах": говорят, страну захватила банда. Популярная шутка гласит: "Папа, в какой концлагерь нас везут?". - "Тише, я не интересуюсь политикой", - пишет автор публикации.

По крайней мере в географическом смысле прошедшие протесты "были крупнейшими протестами, которые пережила страна за время правления Путина. Только 23 января демонстрации прошли более чем в 100 городах", - отмечает издание. Однако, указывает Клименюк, сейчас российское общество страдает от двух своих качеств: "нехватки солидарности и оттренированной слепоты к нарушению прав, насилию и унижению".

"Социальные сети заполнены возмущением насилием и произволом, которые часто называют "беспрецедентными". Речь идет о веховом событии. Люди якобы проснулись в другой стране".

"Эти чувства понятны, - пишет автор статьи. - Однако формулировка "беспрецедентный" сбивает с толку, потому что она затмевает то, что происходило в России. Ведь похожие события уже были на протестах 2018 года, сопровождавших вступление Владимира Путина в должность президента, или в 2019 году в связи с фальсификацией результатов региональных выборов в Москве и других городах".

"Тогда арестам и издевательствам также подверглись тысячи протестующих. Тогда вооруженные полицейские тоже избивали беззащитных людей, женщин, подростков и пенсионеров".

"В последние годы из-за участия в протестах или критикующих режим высказываний были уволены или отчислены множество людей. Насколько слепыми нужно быть, чтобы всего этого не заметить?".

"(...) Люди, осмеливающиеся выйти на улицы, рискуют подвергнуться не только преследованию со стороны государства, но зачастую и издевкам со стороны равнодушного общества. Во время перестройки историк Юрий Афанасьев стал автором понятия "агрессивно-послушное большинство". Представляется, что с тех пор это большинство стало еще больше", - говорится в статье.

(...)

"То, что с Навальным солидарно сейчас так много людей, радует и в то же время сбивает с толку. Ведь он сам является весьма несолидарным политиком, который к тому же любит выступать против меньшинств или критиков. Теперь соратник Навального Леонид Волков объявил протесты оконченными: по его словам, борьба за освобождение Алексея продолжится на международном уровне, а протесты нужно придержать до лета, так как они нужны для кампании в преддверии выборов в Госдуму".

"Это с горькой ясностью демонстрирует, что команда Навального видит в протестах лишь инструмент для борьбы за власть. То, что люди протестуют не только за освобождение Навального и уж тем более не только за его политическую повестку, кажется, не волнуют его и его команду. То, что люди протестуют, чтобы показать свое возмущение несправедливостью и насилием и сохранить свое достоинство, не играет в этой игре за власть никакой роли".

"При этом есть еще много других заключенных, за освобождение которых стоит бороться, которым тоже нужна солидарность, причем здесь и сейчас. Горькая ирония судьбы заключается в том, что арестованные в Москве участники демонстраций за освобождение Навального были помещены именно в спецприемник для мигрантов".

"Ведь депортация "нелегальных мигрантов" давно была одним из центральных требований Навального. Нечеловеческие условия содержания в этом центре депортации заставляют многие СМИ проводить сравнения с концлагерем. Сравнение с концлагерем - это больше чем обычный оборот речи. В этой метафоре скрывается оправдание, которое люди дают сами себе: виноваты оккупанты, мы здесь не при чем, мы просто невинные жертвы. Когда ничего не хочется видеть, - пишет Клименюк в заключение, - глаза закрывают до тех пор, пока из них не пойдет кровь".