Виктор Орбан: "Вы хотели мигрантов, а мы нет!"

"Он входит в число самых непримиримых критиков миграционной политики Ангелы Меркель и решений Брюсселя относительно квот на размещение беженцев" - так издание Bild предваряет эксклюзивное интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Отвечая на вопрос журналистов, почему Венгрия не хочет принимать 1294 беженцев, в то время как Германия уже приняла 2 млн, Орбан указал, что "против квот выступают более 20 стран ЕС, однако лишь Будапешт подвергается критике". По словам главы венгерского правительства, следует продолжить обсуждение этого вопроса.

"Разница в том, что вы хотели мигрантов, а мы нет, - заявил собеседник Bild. - Мы делаем свою работу, охраняя внешнюю границу Евросоюза с Сербией. Начиная с 2015 года это обошлось нам в дополнительный миллиард евро - от Брюсселя мы не получили на это ни цента. Решение проблемы не в том, чтобы распределить по всей территории ЕС тех, кто незаконно находится в Евросоюзе. Мы полагаем, что надо помогать там, где сосредоточена суть проблемы".

"Мы рассматриваем этих людей не как мусульманских беженцев. Для нас они мусульманские захватчики. Чтобы, например, добраться до Венгрии из Сирии, нужно пересечь четыре страны, каждая из которых не столь благополучна, как Германия, однако весьма стабильна. То есть для них речь идет не о выживании - это доказывает, что это миграция по экономическим причинам, люди находятся в поисках лучшей жизни", - сказал Орбан.

"Если к вам кто-то пришел, он стучит в дверь и спрашивает, можно ли войти, можно ли остаться. Эти люди так не поступают, они незаконно пересекают границы. Это было не волной мигрантов, а вторжением, - заявил премьер. - Я никогда не понимал, как такая страна, как Германия, которая для нас является примером дисциплины и правовой государственности, преподносила как нечто хорошее хаос, анархию и незаконное пересечение границ".

По мнению Орбана, в "политическом плане вопрос с беженцами стал европейской проблемой, но в социологическом - остается проблемой Германии. И уж если разговор зашел о квотах. Почему премьер-министр Португалии мог восклицать: "Добро пожаловать, приезжайте к нам!"? А потому, что ни один мигрант не хочет в Португалию - все хотят в Германию! Причина, по которой у вас так много мигрантов, не в том, что они все беженцы, а в том, что они хотят жить жизнью немцев".

"Народ Венгрии не хочет никаких мигрантов, - подчеркнул премьер-министр. - Я считаю, что правительство не может противиться основополагающей воле народа. Мы говорим здесь о суверенитете и культурной идентичности страны. Мы должны сохранить за собой право решать, кто имеет право жить на территории Венгрии".

"Большое число мусульман неизбежно формирует параллельное общество. Христианское общество и мусульманское общество не могут объединиться: идея мультикультурализма - это иллюзия. Да мы и не хотим этого. Нам не нравится, что нам это навязывают", - заявил Орбан.

Почему бы тогда не выйти из ЕС? "Сегодня самую большую опасность представляют собой разнообразные попытки Брюсселя хитро захватить часть национального суверенитета. Но даже при том, что мы критикуем Брюссель, наша позиция не является антиевропейской, - подчеркнул собеседник издания. - Брюссель - это не весь ЕС. Евросоюз - удивительный проект, мы счастливы в нем участвовать и хотим оставаться его частью и впредь".

Комментируя ситуацию со свободой слова в Венгрии, а также критику в адрес своего непримиримого оппонента Джорджа Сороса, Орбан сказал, что "Сорос ведет кампанию против венгерских властей, причем никто его ни в чем не ограничивает. Господин Сорос, который сколотил свой капитал на доходах от казино, считает себя главой несуществующего государства. Он оказывает финансовую поддержку 60 неправительственным организациям, которые поддерживают миграцию, в том числе и незаконную. Речь здесь идет не о свободе слова, а о национальной безопасности, и мы не можем сидеть сложа руки. А что касается СМИ - я не считаю, что в Германии пресса свободнее, чем в Венгрии".

Организация "Репортеры без границ" поместила Венгрию на 71-е место в рейтинге свободы слова, Германию - на 17-е, отметили журналисты Bild. "Я не знаю, как формируется этот рейтинг. Венгерская пресса на 80% находится в частных руках, большая часть критикует Будапешт. Еврокомиссия выдала нам письменное подтверждение, что наш закон о СМИ соответствует нормам ЕС", - ответил Орбан.