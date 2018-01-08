Путин празднует православное Рождество (и укрепляет связь с Церковью)

Православное Рождество, которое отмечается через две недели после католического, предоставило Владимиру Путину возможность еще больше упрочить сильнейшую связь с РПЦ, пишет корреспондент итальянской Corriere della Sera Фабрицио Драгосей. "Российский президент был заснят в Санкт-Петербурге государственным телевидением, в то время как он многократно крестился, а затем поставил свечку", - передает автор.

О союзе между Патриархатом и Кремлем одновременно напомнил и глава РПЦ Кирилл, который находился в Москве. Патриарх, информирует журналист, пожелал похвалить российские действия в Сирии, которые не только внесли вклад в "стабилизацию ситуации и в борьбу с терроризмом", но и защитили христианское меньшинство. "Геноцид христиан был остановлен", - сказал патриарх Кирилл.

"Этой прочной гармонии между светской властью и Церковью дал новый старт первый президент постсоветской России Борис Ельцин, но с Путиным она еще больше укрепилась, - говорится в статье. - С приближением президентских выборов 18 марта это становится еще важнее. Путин стремится к единогласному переизбранию, необходимому, чтобы оправдать широкие полномочия на шесть лет, которые обещают быть сложными, учитывая перспективу ограниченного роста страны и отвратительные отношения с Западом".