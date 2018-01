8 января 2018 г. Уильям Кортни | The Hill Не все российские олигархи одинаковы Глава проводимого корпорацией RAND форума Business Leaders Forum, экс-посол США в Казахстане и Грузии Уильям Кортни в статье для The Hill предостерегает от чрезмерно широкого подхода к составлению списка российских олигархов, обнародовать который должен американский Минфин. "В соответствии с масштабным законом США о санкциях, принятым в августе прошлого года, в этом году министр финансов должен представить в Конгрессе доклад со списком основных российских "олигархов", исходя из их близости к "режиму" и стоимости активов. Включение человека в этот "список раздела 241" означает не введение санкций, а лишь то, что он или она подпадает под оба прописанных в законе критерия. Но такой широкий подход, не направленный против конкретных нарушителей, создает ряд рисков", - пишет Кортни. Во-первых, существует возможность ошибки, во-вторых, "финансовые рынки и инвесторы могут несправедливо отнестись к любому россиянину из списка как к человеку, чья честность вызывает сомнения, или, если он не находится под санкциями, как к потенциальному адресату". Третью опасность автор статьи видит в возможном ослаблении российского частного сектора, который стал "одной из сильнейших опор гражданского общества". "Олигархи" - неправильное наименование. В 1990-е во время хаотической приватизации экономических активов многие разбогатели несправедливым или незаконным путем. Некоторые из них обладали огромной политической властью", - пишет Кортни. Напоминая о медиамагнатах того периода Борисе Березовском и Владимире Гусинском, аналитик отмечает, что сегодня мало у кого из лидеров частного бизнеса есть подобное влияние. Все крупные предприниматели в России должны иметь дело с чиновниками, но ключевой вопрос при этом - как они зарабатывают. "Некоторые лица разбогатели главным образом благодаря близости к Кремлю", - отмечает Кортни, упоминая Аркадия Ротенберга, Геннадия Тимченко и Юрия Ковальчука. "Но, как и в остальном мире, большинство бизнес-лидеров заработали состояния, используя деловое чутье и управляя своими активами", - подчеркивает аналитик. "Доклад в рамках раздела 241 должен укреплять, а не ослаблять перспективы частного бизнеса в России и тем самым гражданского общества, которое может иметь важнейшее значение для будущего развития России как более плюралистического и продуктивного общества", - заключает Кортни. Источник: The Hill