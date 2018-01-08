Выборы-2018: царь и другие

Предстоящие президентские выборы в России не принесут сюрпризов, однако станут важной вехой: сразу после них начнутся поиски преемника Путина, полагают СМИ. Жаждущих поучаствовать в гонке - 64, по сообщению ЦИК, но многим уже отказано. Журналисты обращают внимание на претендентку из Дагестана - главреда журнала "Ислам", и на "коммуниста" Грудинина - "кандидата, который набирает популярность на YouTube, но не Навальный".

2018 год станет ключевым для России: президентские выборы не принесут никаких сюрпризов, однако сразу после них начнутся поиски преемника Путина, считает обозреватель Sueddeutsche Zeitung Франк Нингуйзен.

"Бывшая светская львица Ксения Собчак будет бросать едкие замечания в адрес политического руководства, коммунисты в порядке исключения будут делать вид, что недовольны действующей властью. Баллотироваться желает даже главный редактор одного дагестанского журнала, мусульманка. Своим выдвижением все они должны доказать, что Россия - страна, в которой есть плюрализм, дорога в Кремль открыта для всех. Однако там надежно обосновался Владимир Путин", - пишет Нингуйзен.

"Единственный теоретически серьезный оппонент Алексей Навальный не примет участия именно потому, что может быть опасен для шефа Кремля", - говорится в статье.

По мнению журналиста, действующий глава государства не стремится к повторению сценария в духе его рокировки с Медведевым и потому должен будет решить вопрос с преемником, а также "модернизировать страну, иначе его эпоха может ассоциироваться со стагнацией".

"Для его текущего мандата характерны избыточный патриотизм и череда конфликтов с Западом (...). Аннексия Крыма и успешное вмешательство в сирийский конфликт удовлетворяют желание русских быть в центре внимания", - говорится в статье. Но, в отличие от Китая, России не удалось стать мировой экономической державой.

Зависимость от экспорта энергоносителей не сократилась, что бы ни утверждала пропаганда. Неужели в качестве компенсации в будущем еще больше будет насаждаться патриотизм, подогреваемый военными операциями? Будет ли в СМИ и дальше нарастать бахвальство? Надо ли ждать ужесточения мер в отношении протестующих?

Против навязывания идеологии выступает, прежде всего, российская молодежь, говорится в статье. Многие либеральные умы видят в протестах "шанс, необходимое давление для проведения реформ". Но обманываться не стоит. "Протесты 2011-2012 годов показали: сегодняшние школьники могут завтра потерять свой протестный запал, если будут вынуждены работать на двух работах", - пишет автор.

Путин, вероятно, понимает, что должен способствовать росту не только чувства собственного достоинства россиян, но и их благосостояния. "Однако это возможно только при условии роста экономических и общественных свобод. Вряд ли до этого дойдет - Путин хватку не ослабит", - считает Нингуйзен.

"Статус архифаворита, приписываемый Путину, кажется, не отпугивает конкурентов", - пишет корреспондент Le Figaro Пьер Авриль. По последним данным ЦИК, "не менее 64 человек уже выдвинули свою кандидатуру на высшую должность: это рекорд!" - пишет автор, уточняя, что на выборах 2012 года таковых было лишь 17.

"Однако, - продолжает Авриль, - все 64 претендентов на высший пост конечно, не преодолеют следующий этап: многие уже отстранены от гонки". Так, главному редактору журнала "Ислам" Айне Гамзатовой, жене и советнице муфтия Дагестана, преимущественно мусульманской республики в составе РФ, вменили недостаточную прозрачность ее семейных финансовых деклараций, а владелец стриптиз-клуба по прозвищу Лаки Ли (Lucky Lee), по заключению ЦИК, подал документы в "хаотичной" форме.

"Эта избирательная кампания превращается в рекламную кампанию для людей, которые стремятся прославиться, начиная с нуля", - сказал политолог Станислав Белковский на "Эхе Москвы". Другие эксперты осуждают "предвыборный карнавал". Между тем самая яркая фигура оппозиции, Алексей Навальный, не может баллотироваться по причине судебного приговора, который он считает сфабрикованным, говорится в статье.

"Оппозиционная журналистка Ксения Собчак, дочь политического крестного отца Владимира Путина, пытается оттянуть голоса адвоката, борющегося с коррупцией. Ее заявка на участие в выборах одобрена избирательной комиссией - остается собрать 100 тыс. подписей. За этим процессом, - пишет корреспондент, - очень внимательно наблюдает Кремль, который, как кажется, предоставил Собчак свободу под надзором".

"В России есть кандидат в президенты, широко популярный на YouTube, где он разносит политику Владимира Путина. В его распоряжении - политический аппарат по всей стране и миллионы избирателей, которые сыты по горло нынешним хозяином Кремля и его друзьями-олигархами", - пишет журналист The Washington Post Дэвид Филипов. У этого претендента имеется "хороший шанс на второе место, - говорится в статье. - Нет, его зовут не Алексей Навальный".

Подобно Навальному, Павел Грудинин, кандидат от КПРФ, "взывает к россиянам, уставшим от 18 лет пребывания Путина во власти", пишет Филипов. В видеороликах типа "Грудинин вывалил правду! В Госдуме мертвая тишина!" он открыто высмеивает опору Путина на "людей, которые, как все знают, давно должны сидеть в тюрьме", и обещает вернуть миллиарды с офшорных счетов российской элиты. "Как и Навальный в прошлом, Грудинин обращается к русским националистам: оба высказывались против мигрантов из среднеазиатских республик", - передает корреспондент.

"Грудинин апеллирует к россиянам, сожалеющим о развале СССР, а таких, согласно недавнему опросу, 58%. Грудинин может продемонстрировать им то, что не могут ни Навальный, ни Путин, - Совхоз имени Ленина, бывший советский колхоз, который Грудинин, как он недавно выразился, превратил в "оазис социализма в джунглях подмосковного капитализма", - пишет Филипов.

"Не вините себя, если вы впервые читаете о Грудинине, - продолжает автор. - За пределами России освещение президентской кампании было сосредоточено на Навальном".

"Навальный не возглавляет какую-то объединенную оппозицию - только собственную кампанию, впрочем, организованную превосходно и в очень сложных условиях", - отмечает Филипов. Но политическую популярность он не приобрел.

Грудинин присутствует на закрытых для Навального государственных телеканалах, из которых большинство россиян узнают новости. "Он пока не фигурирует в опросах, которые предсказывают тотальную победу действующего президента, но по мере распространения его идей, вероятно, будет расти и его признание", - считает автор статьи.