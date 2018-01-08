Charlie Hebdo и "Гипер Кашер": расследование будет завершено в 2018 году, через три года после терактов

"Через три года после террористических атак на Charlie Hebdo и супермаркет "Гипер Кашер" у Венсенских ворот 7 и 9 января 2015 года расследование этих дел, которые ознаменовали начало во Франции самой кровавой волны терактов с 1990-х, наконец-то подходит к концу", - передает корреспондент Le Monde Элиз Венсан. "После трех лет интенсивной и сложной работы расследование, руководимое судьями, прикрепленными к группе по борьбе с терроризмом суда большой инстанции Парижа, может быть завершено не позднее весны или лета 2018 года, - сообщает автор. - Расследование, которое быстро продвигалось в начале 2015 года, вновь сделало большие шаги в 2017-м".

Как стало известно газете, выявлены общие черты организации атак и установлены главные каналы снабжения террористов. "Однако остаются многочисленные пробелы из-за чрезвычайной тщательности, с которой братья Шериф и Саид Куаши, учинившие бойню в Charlie Hebdo, с одной стороны, и Амеди Кулибали, с другой, подготовили свои действия", - говорится в статье.

"Примерно 14 лицам были предъявлены обвинения в рамках этого досье, - говорится в статье. - Эти мужчины, каждый на своем уровне, могли предоставить террористам оружие, бронежилеты, деньги или транспортные средства. Однако остается чрезвычайно сложным определение степени их осведомленности о конечных целях убийц". По информации газеты, по крайней мере в отношении одного обвиняемого дело может быть прекращено, а обвинение в отношении другого лица может быть изменено на преступный сговор без террористического характера.

"Несмотря ни на что, судьи весьма продвинулись по существу досье, - сообщает корреспондент. - Они уже практически уверены в том, что Кулибали был незаменимым посредником братьев Куаши для снабжения оружием". Автор рассказывает, что благодаря углубленным научным экспертизам в мае 2017 года была обнаружена смесь ДНК Шерифа Куаши и убийцы из супермаркета "Гипер Кашер". Открытие было сделано в смазке, находившейся внутри одного из автоматов напавших на Charlie Hebdo.

"В то же время на оружии Кулибали, который был менее аккуратным, найдены следы ДНК, позволившие предъявить последние обвинения, - говорится далее. - После новой волны арестов, произошедших в конце апреля 2017 года, следователи смогли отследить две отдельные сети по снабжению оружием. Одна находилась в лилльском регионе, а другой управляли из Бельгии. Эти две сети были организованы вокруг подозрительных механиков, которые, в свою очередь, были средоточием всевозможных трафиков".

Что касается заказчиков терактов, тут остаются "серые зоны", пишет издание. "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (AQPA) взяла на себя ответственность за атаку на Charlie Hebdo, тогда как "Исламское государство"* - за нападение на "Гипер Кашер" и сотрудницу полиции в Монруже, - передает журналистка. - Но кто прячется за зашифрованной электронной перепиской Амеди Кулибали с Сирией? Органы правосудия полагают, что это человек, вероятно, мертв".