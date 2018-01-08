Хранитель русского "ящика Пандоры"

Григорий Березкин хочет добиться успеха с РБК на подконтрольном власти медийном ландшафте - и, по его словам, не жертвуя качеством, сообщает Neue Zuercher Zeitung.

В июне 2017 года российский бизнесмен Григорий Березкин, владелец группы ЕСН, приобрел 65% акций РБК медиахолдинга, который "имеет репутацию одного из последних достоверных независимых медиа в стране - в те времена, когда Кремль продолжает усиливать пропаганду и наращивать давление на журналистов", пишет корреспондент Беньямин Трибе.

Смена собственника породила вопросы, останется ли РБК качественным СМИ. В беседе с изданием Березкин успокаивает: "Мы не станем влиять на содержание. Это "ящик Пандоры". Это навредит как качеству публикаций, так и нашей репутации".

"Бывший владелец медиахолдинга, придерживающийся относительно либеральных взглядов олигарх Михаил Прохоров, предоставлял РБК широкую свободу в том, что касается журналистских расследований, связанных с представителями кремлевской элиты", - поясняет Трибе.

В 2016 году в офисах Прохорова были проведены обыски, "миллиардер начал продавать свои доли в российских компаниях, в том числе в РБК", сообщает автор. "Еще до продажи ряд ведущих журналистов покинули медиахолдинг, а новый главный редактор, по инсайдерской информации, якобы призвал сотрудников не переходить определенные границы", - говорится в статье.

По мнению критиков, "РБК затрагивает сегодня непростые темы лишь в том случае, если они освещаются и в других СМИ, - собственных расследований, касающихся представителей высших эшелонов власти, якобы больше не ведется". Однако, по словам Березкина, РБК пишет сегодня о политике больше, чем три года назад.

"Наша аудитория очень требовательна. Она сразу почувствует, если ее обманывают. Ее удовлетворит лишь правдивая и объективная журналистика", - цитирует Трибе слова нового владельца РБК.

Ежемесячно около 27 млн человек потребляют продукты группы РБК, специализирующейся на освещении экономических событий, это рекордное число, сказал Березкин.

По слухам, Березкин имеет тесные связи с политиками, околокремлевскими менеджерами и другими олигархами. "В отличие от Прохорова, ему не нужны разногласия с властью", - считает автор.

С Прохоровым они знакомы более 20 лет, отметил предприниматель. У Прохорова есть прибыльный бизнес за пределами России, прежде всего в США, "возможно, такой проект, как РБК, перестал его интересовать", сказал он изданию.

По словам Березкина, платежеспособная аудитория обеспечивает РБК высокую прибыль от рекламы. Однако он не намерен выстраивать успех холдинга лишь на рекламе: РБК ведет переговоры с западными издательствами относительно обмена контентом. Кроме того, есть задумки относительно радиовещания. "Самое важное для предпринимателя - это идеи", - заявил Березкин.