Царь и важная веха

2018 год станет ключевым для России: президентские выборы не принесут никаких сюрпризов, однако сразу после них начнутся поиски преемника Путина, считает обозреватель Sueddeutsche Zeitung Франк Нингуйзен.

"Бывшая светская львица Ксения Собчак будет бросать едкие замечания в адрес политического руководства, коммунисты в порядке исключения будут делать вид, что недовольны действующей властью. Баллотироваться желает даже главный редактор одного дагестанского журнала, мусульманка. Своим выдвижением все они должны доказать, что Россия - страна, в которой есть плюрализм, дорога в Кремль открыта для всех. Однако там надежно обосновался Владимир Путин, который готовится к новому президентскому сроку, скорее всего последнему, - пишет Нингуйзен. - Этот срок будет самым непростым из всех: речь пойдет о наследии".

"Выиграть выборы для Путина - сущий пустяк. Единственный теоретически серьезный оппонент Алексей Навальный не примет участия именно потому, что может быть опасен для шефа Кремля", - говорится в статье.

По мнению журналиста, действующий глава государства не стремится к повторению сценария с временной передышкой и возвращением - в духе его рокировки с Медведевым. "Поэтому в следующие шесть лет он должен будет решить вопрос с преемником, - полагает автор. - Это время он должен использовать и для того, чтобы модернизировать страну, иначе впоследствии его эпоха может ассоциироваться со стагнацией".

"Для его текущего мандата характерны избыточный патриотизм и череда конфликтов с Западом, которые отвлекают внимание от того, что практически все попытки провести в стране реформы закончились провалом. Аннексия Крыма и успешное вмешательство в сирийский конфликт удовлетворяют желание русских быть в центре внимания, и Кремль умеет подпитывать это желание. Русские гордятся тем, что ни один международный кризис теперь не решается без участия Москвы. Но их аппетиты продолжают расти", - констатирует автор.

В отличие от Китая, России, которая нарастила политическую и военную мощь, не удалось стать мировой экономической державой, говорится далее.

"Страна так и не сократила зависимость от экспорта энергоносителей, что бы ни утверждала пропаганда. Неужели в качестве компенсации тяжелых будней в будущем еще больше будет насаждаться патриотизм, подогреваемый военными операциями? Будет ли в подконтрольных СМИ и дальше нарастать бахвальство? Надо ли ждать ужесточения мер в отношении протестующих?" - задается вопросами Нингуйзен.

Против навязывания идеологии выступает, прежде всего, российская молодежь: государству не удастся держать ее на крючке одним только усилением контроля. Многие либеральные умы видят в протестах "шанс, необходимое давление для проведения реформ", говорится в статье.

Но обманываться не стоит. "Протесты 2011-2012 годов показали: сегодняшние школьники могут завтра потерять свой протестный запал, если будут вынуждены работать на двух работах", - пишет автор.

Путин, вероятно, понимает, что должен способствовать росту не только чувства собственного достоинства россиян, но и их благосостояния. Он уже объявил одной из главных целей своего следующего президентства ощутимое повышение доходов и уровня жизни граждан. "Однако это возможно только при условии роста экономических и общественных свобод. Вряд ли до этого дойдет - Путин хватку не ослабит", - считает Нингуйзен.