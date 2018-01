8 января 2018 г. Риз Блейкли | The Times Триумф женщин на "Золотом глобусе" после скандала с Вайнштейном "Вчера вечером начался сезон голливудских наград - с ежегодного обряда самопоздравления, в этот раз прошедшего в тени скандала с Харви Вайнштейном, - пишет Риз Блейкли в The Times. - Церемония "Золотой глобус", проводимая в Лос-Анджелесе, - первое существенное мероприятие после того, как против продюсера, однажды названного в Мишурном городе (англ. Tinseltown, прозвище Лос-Анджелеса. - Прим. ред.) "Королем Оскаров", были выдвинуты обвинения в использовании своей власти для ненадлежащего обращения с десятками женщин". "Большинство звезд предстали в черном - в знак солидарности с жертвами сексуальных нападений и домогательств, и большинство победителей использовали свои речи, чтобы призвать покончить с текущим положением дел в Голливуде или отдать дань уважения женщинам, высказавшимся в последние месяцы", - сообщает журналистка. "В телевизионных категориях на церемонии доминировали телесериалы с актрисами в главных ролях, в том числе "Большая маленькая ложь" и "Рассказ служанки". "Маленькую большую ложь" провозгласили лучшим мини-сериалом, а звезды этого шоу Николь Кидман, Лора Дерн и Александр Скарсгард получили награды за актерскую игру", - говорится в статье. Блейкли упоминает, что весь зал встал, когда Опра Уинфри первой из чернокожих женщин в истории получила награду за достижения в профессиональной области. Уинфри сказала, что предвидит день, когда женщинам не придется больше говорить "Я тоже", имея в виду хэштег #metoo, под которым женщины со всего мира публиковали в интернете рассказы о пережитых сексуальных домогательствах. Источник: The Times