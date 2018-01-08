Страх перед детьми джихада

ИГИЛ* радикализировал в духе своей идеологии множество несовершеннолетних детей и подростков. Многие граждане Германии, уехавшие на подконтрольные террористам территории, родили там детей, которые теперь получили право вернуться в ФРГ. Это становится серьезным вызовом не только для правоохранительных органов, констатирует Die Welt.

"Мальчишка настолько мал, что еле держит в руках пистолет, который вкладывает ему в руку террорист. Его жертва, предполагаемый шпион, стоит перед ним на коленях - его руки связаны. Камера наезжает на искаженное страхом лицо жертвы. Раздается выстрел (...). Десятилетний ребенок становится убийцей", - повествуют авторы публикации Мануэль Бевардер и Флориан Фаде.

Это кадры из пропагандистского видеоролика, снятого боевиками "Исламского государства"*, и они не уникальны. "Видео являются доказательством той промывки мозгов, которой джихадисты подвергают даже маленьких детей, используя их в своих человеконенавистнических целях", - говорится в статье.

"Халифат ИГИЛ* в Сирии и Ираке считается в целом поверженным, однако рожденные в его идеологии дети могут оказаться крайне опасным наследием. Тысячи мальчиков и девочек, по всей видимости, были радикализированы в школах, где изучался Коран, кто-то прошел муштру в специализированных тренировочных лагерях. Малыши впитывали экстремизм с молоком матери", - пишут авторы. Правоохранительные органы Германии опасаются, что рано или поздно в страну вернутся дети боевиков. Федеральное ведомство по охране конституции уже предостерегает от нового "поколения джихадистов", о котором надо позаботиться как можно быстрее.

По оценкам немецких правоохранителей, говорится в статье, в ФРГ могут вернуться более сотни детей джихадистов. Пока неясно, насколько они радикализированы. Это следует из ответа федерального правительства на запрос фракции Зеленых, который оказался распоряжении Die Welt. По информации МВД, речь идет преимущественно о "младенцах и маленьких детях".

За последние годы, говорится в статье, из Германии в зоны военных конфликтов выехали порядка 960 исламистов. Некоторые из уехавших женщин уже имели детей, некоторые уезжали беременными, другие обзавелись семьей и детьми уже на территории ИГИЛ*.

В беседе с изданием эксперт по внутренней политике из партии Зеленых Ирене Михалич посетовала, что федеральное правительство руководствуется лишь приблизительными данными, тогда как "необходимы точные сведения относительно несовершеннолетних, чтобы начать эффективную процедуру их реинтеграции в наше общество".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.