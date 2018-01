8 января 2018 г. Дэвид Филипов | The Washington Post У этого кандидата на пост президента России нет шансов против Путина. Но мечтать не запретишь "В России есть кандидат в президенты, широко популярный на YouTube, где он разносит политику Владимира Путина. В его распоряжении - политический аппарат по всей стране и миллионы избирателей, которые сыты по горло нынешним хозяином Кремля и его друзьями-олигархами. Хотя Путин, с точки зрения подавляющего большинства, 18 марта выиграет новый шестилетний срок, у этого претендента как ни у кого хороший шанс на второе место. Нет, его зовут не Алексей Навальный", - пишет журналист The Washington Post Дэвид Филипов. Подобно Навальному, Павел Грудинин, кандидат от КПРФ, "взывает к россиянам, уставшим от 18 лет пребывания Путина во власти", говорится в статье. "В видео с большим количеством просмотров и названиями типа "Грудинин вывалил правду! В Госдуме мертвая тишина!" Грудинин открыто высмеивает опору Путина на "людей, которые, как все знают, давно должны сидеть в тюрьме", и обещает вернуть миллиарды с офшорных счетов российской элиты. "Как и Навальный в прошлом, Грудинин обращается к русским националистам: оба высказывались против мигрантов из среднеазиатских республик", а также "оба указывают, что россияне живут не так хорошо, как люди на Западе", передает корреспондент. "Грудинин взывает к россиянам, сожалеющим о развале Советского Союза в 1991 году - а таких, согласно недавнему опросу, 58%. Грудинин может продемонстрировать им то, что не могут ни Навальный, ни Путин, - Совхоз имени Ленина, бывший советский колхоз, который Грудинин, как он недавно выразился, превратил в "оазис социализма в джунглях подмосковного капитализма", - пишет Филипов. "Не вините себя, если вы впервые читаете о Грудинине, - продолжает автор. - За пределами России освещение президентской кампании было сосредоточено на Навальном, и СМИ пытались охарактеризовать Навального вводящими в заблуждение эпитетами, такими как "крупнейший соперник" Путина и "лидер оппозиции" в России". "Навальный не возглавляет какую-то объединенную оппозицию - только собственную кампанию, впрочем, организованную превосходно и в очень сложных условиях, - признает Филипов. - Опросы показывают, что его способность организовывать антикоррупционные протесты по всей стране не трансформировалась в политическую популярность". Журналист добавляет, что Грудинин присутствует на закрытых для Навального государственных телеканалах, из которых большинство россиян узнают новости. "Он пока не фигурирует в опросах, которые предсказывают тотальную победу действующего президента, но по мере распространения его идей, вероятно, будет расти и его признание", - отмечается в статье. Источник: The Washington Post