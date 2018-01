8 января 2018 г. Ребекка Боллхаус, Харриет Торри | The Wall Street Journal Бэннон пытается заделать трещину, вызванную книгой с критическими отзывами о Белом доме "Бывший стратег Трампа Стив Бэннон в воскресенье попытался наладить отношения с Белым домом после продлившегося почти неделю ожесточенного обмена репликами из-за комментариев, которые он дал для новой книги о президенте и его ближайших советниках", - сообщают Ребекка Боллхаус и Харриет Торри в The Wall Street Journal. "Бэннон отступил на фоне стремления Республиканской партии объединиться вокруг ключевых законодательных приоритетов в преддверии сезона выборной кампании в Конгресс", - поясняют журналистки. "Бэннон, уволенный с должности в Белом доме летом, но продолжавший время от времени консультировать президента Дональда Трампа, заявил, что "непоколебимо" поддерживает президента. Это заявление последовало за публикацией на прошлой неделе резких комментариев Бэннона о некоторых из главных советников президента, в том числе членов его семьи, в книге Майкла Вульфа "Пламя и ярость: внутри Белого дома при Трампе", - говорится в статье. Комментарии, приписанные Бэннону в книге и не оспоренные им, вызывали четырехдневные нападки со стороны президента, заявившего, что его бывший советник, названный им "Слезливый Стив", "сошел с ума" и "плакал, когда его уволили". "Жгучая вражда разгорелась, когда Трамп собрал парламентских лидеров республикцев в [загородной президентской резиденции] Кэмп-Дэвид в пятницу и субботу, чтобы обсудить, как протолкнуть партийную повестку в Конгрессе, учитывая узкое "окно" до начала кампании в ноябре. Они сосредоточились на таких проблемах, как национальная безопасность, иммиграция, инфраструктура и здравоохранение, по данным чиновника из Белого дома", - передают авторы. Кроме всего прочего, "вражда с Трампом угрожает руководству Бэннона консервативным онлайн-изданием Breitbart News, который он возглавил еще до того, как присоединился к штабу Трампа", говорится в статье. Информированные источники сказали, что Бэннон принес свои извинения, в частности, в надежде остаться генеральным директором компании, так как совет ее директоров в последние дни обсуждал вопрос о снятии его с должности. "Если Трамп даст понять, что прощает Бэннона, тот, вероятно, получит отсрочку казни. Если же Трамп потребует скальп Бэннона, трудно представить, чтобы он его не получил", - заявил Курт Барделла, бывший пресс-секретарь Breitbart. Источник: The Wall Street Journal