Cемья Пола Уилана и не подозревала о его интересе к России

"28 декабря в Москве по подозрению в шпионаже российские службы безопасности арестовали бывшего морского пехотинца Пола Уилана. В случае осуждения ему грозит до 20 лет в тюрьме. Российские власти были немногословны в отношении выдвигаемых против него обвинений, однако, как ранее сообщили журналу Foreign Policy бывшие высокопоставленные сотрудники ЦРУ, крайне маловероятно, чтобы для проведения тайных операций в России был бы выбран человек с прошлым Уилана и не имеющий дипломатического прикрытия. После ареста Уилана СМИ внимательно изучили его прошлое, обнаружив там увольнение из морской пехоты по дисциплинарным причинам, страничку в российской социальной сети и многочисленные визиты в Россию", - пишет обозреватель Foreign Policy Эми Маккиннон.

Как сообщил в беседе с изданием Дэвид Уилан, брат-близнец Пола, он не знал об увольнении Пола из морской пехоты за недостойное поведение вплоть до той недели, на которой СМИ сообщили о его аресте. "Так что, несомненно, в его жизни есть какие-то элементы и принятые им решения, о которых я ничего не знаю", - отметил он.

"Похоже, его содержат в одиночной камере, - сообщил он. - Я полагаю, что он запросил ее. Складывается впечатление, что он пребывает в бодром настроении, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах. Что касается состояния его здоровья, то, видимо, все нормально. В настоящий момент у него нет никаких предметов первой необходимости, например, туалетной бумаги и тому подобного. Поэтому одно из направлений, в котором нам помог Госдепартамент, это создать счет, на который мы можем положить средства в Америке, а затем перевести их на счет его тюрьмы, чтобы он мог купить бритву и другие предметы первой необходимости. У него нет с собой очков. Чтобы попросить их, он должен был знать нужные слова на русском, а он не знал этих слов. Мы знаем, что сейчас у него есть переводчик - я полагаю, предоставленный российским правительством. И, очевидно, сейчас у него есть юридический представитель".

"Я не знаю, когда он в первый раз поехал в Россию, - признал брат Уилана. - Я не листал его страницы в социальных сетях и т.п., но о том, когда, насколько я могу судить, он был в России в первый раз, упоминается в статье, которую я прочитал в каком-то военном издании в конце 2006 или начале 2007 года - там было фото Пола на фоне Кремля. Он служил в Ираке в составе морской пехоты и взял отпуск, чтобы туда поехать".

"Я даже не мог предполагать, что у него был какой-то особый интерес к России, - отметил Дэвид Уилан. - Он любит путешествовать, так что я не уверен, что Россия обязательно была особым предметом его интереса. Я имею в виду, что она могла стать им позднее. (...) Я не уверен, откуда мог взяться его интерес или что это вообще можно назвать особым интересом к России".

"Насколько я знаю, российская сторона так и не заявила ничего [насчет того, в чем его обвиняют]. Мы так и не получили никакого официального сообщения от американского посольства о чем-либо, связанном с этим", - указал он.