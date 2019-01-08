Крайне политическое украинское православное Рождество

"Президент Украины Петр Порошенко 7 января торжественно отметил Рождество Христово. Это было первое Рождество для "освобожденной из московской неволи" украинской церкви после раскола, инициированного Киевом", - пишет французское издание Le Figaro.

"Для Петра Порошенко речь идет о "Рождественском чуде", однако в 2019 году годовщина пришествия Спасителя принимает политическую окраску, при которой с легкостью смешиваются разные жанры. Важный и сияющий украинский президент в понедельник 7 января отпраздновал Рождество Христово в соборе Святой Софии, держа перед глазами лист пергамента об автокефалии Православной Церкви Украины. Пресловутый документ под названием Томос, весьма кстати подписанный за два дня до этого патриархом Константинопольским Варфоломеем, прибыл из Стамбула в Киев, где он обретет пристанище в знаменитом соборе", - отмечает журналист издания Пьер Авриль.

"Раскол православного мира, который долгое время находился под духовным влиянием Московского патриархата, теперь ратифицирован", - констатирует Авриль.

"Самоуверенность Петра Порошенко, разделенная им с председателем Верховной Рады, контрастировала со сдержанностью, продемонстрированной за несколько часов до этого Владимиром Путиным во время ночного богослужения, которое он отпраздновал при отсутствии патриарха Кирилла в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, где он сам был крещен. Российский президент не дал никаких комментариев по акту о разделении, предоставив заботу об этом московскому патриарху, который изобличил "грубое вмешательство" главы украинского государства "в церковную жизнь" и инициативу украинских "кукловодов" и "раскольников", - передает автор статьи.

"Все это превращается в театр абсурда", - заявил глава российской Церкви, уже в течение нескольких месяцев наблюдающий за тем, как часть украинских церковных приходов покидают его учреждение", - говорится в статье.

"Мы верим, что в будущем новом 2019 году, мы объединим все украинское православие вокруг киевского престола", - заявил митрополит Епифаний, недавно назначенный главой новой украинской Церкви.

"Назначение нового духовного вождя, ставшего преемником ветерана Филарета, было осуществлено в присутствии Петра Порошенко, принимавшего участие в церковном соборе. Было совершено немало действий, позволяющих сегодня главе Московского патриархата громогласно заявлять об установлении политического контроля. Однако православный мир традиционно связан с человеческой властью, и у Кирилла найдется немного поводов для возмущения, тем более, что он сам в 2012 году восхищался "результатами", достигнутыми Владимиром Путиным, и благодарил главу Кремля за то, что тот положил конец лихим 1990-х годам. По мнению многих российских обозревателей, их патриарх является лишь "министром веры, интегрированным в государственную систему". Аннексия Крыма в 2014 году, от которой Кирилл попытался дистанцироваться, уже пошатнула тандем между ним и Путиным. Нынешний православный раскол может интерпретироваться как подобие изначального землетрясения. С той разницей, что что воспроизводя те же приемы, теперь у руля стоит украинский президент", - резюмирует Авриль.