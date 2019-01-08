В Москве собираются разрушить кинотеатры советской эпохи

"Около сорока кинозалов, построенных при коммунистическом режиме, должны быть снесены или преображены в "районные центры". Жители сожалеют об отсутствии согласования с ними и об утрате этого архитектурного наследия. Такой проект вписывается в политику преобразования, восхваляемую мэрией", - пишет Le Figaro.

"По мнению инициаторов проекта, целью является оживление мрачных пригородов, состоящих из коробок зданий по всему горизонту. Всего 39 советских кинотеатров были выкуплены девелопером ADG Group. Из всех зданий сохранены будут всего три, другие должны быть либо снесены, либо полностью реконструированы, чтобы превратиться в "районные центры ", включающие в себя кинозалы, торговые предприятия и кафе. Среди сохраненных зданий оказывается кинотеатр "Родина"1938 года: строение сталинской архитектуры с массивными колоннами, украшенное мозаикой", - пишет газета.

"По мнению Григория Печерского, содиректора ADG, подобный план реконструкции должен "вернуть историческую функцию" советским кинотеатрам, позволяя жителям не ездить на большие расстояния до центра Москвы. По его словам, при их выкупе в 2014 году здания были в "плачевном состоянии". "Почти половина из них были закрыты с 1990-х годов", - продолжает он.

"Клим Лихачев, возглавляющий группу, созданную для спасения кинотеатра "Алмаз", отказывается верить в то, что советские кинотеатры станут районными центрами, как было объявлено", - пишет газета.

"Они нам говорят, что это удручающие места, которые должны быть разрушены. Но это наш любимый кинотеатр, и никто не спрашивал нашего мнения", - рвет и мечет Лихачев.

"Большинство указанных кинотеатров построены в стиле брутализма и утилитаризма - такой архитектурный стиль, узнаваемый по массивным блокам с цементным покрытием без отделки, был в моде в СССР во второй половине XX века. Московский архитектор Рубен Аракелян, к которому обратилось AFP, считает, что эти здания могут быть спасены", - говорится в статье.

"Этот новый эпизод вписывается в более широкие рамки большой реновации, которую энергично продвигает мэр Сергей Собянин, находящийся на этом посту с 2010 года. И хотя появляются новые парки и расширяются тротуары за счет огромных автомагистралей, проходящих через столицу, мэра нередко попрекают за спорный снос советских жилых домов", - отмечает Le Figaro.