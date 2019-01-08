Жанна Кальман, внезапное омоложение

"Два российских исследователя выдвигают версию о том, что старейшая из когда-либо живших людей женщина, умершая в возрасте 122 лет, на самом деле не дожила до того возраста, на который претендовала", - пишет издание Liberation, журналист которого встретился с Мишелем Алларом, одним из ее врачей, чтобы попытаться прояснить этот вопрос.

Мишель Аллар не выглядит взволнованным - скорее, наоборот - из-за тезиса, выдвинутого в декабре двумя российскими исследователями. "По мнению математика Николая Зака, которое поддержал геронтолог Валерий Новоселов и Юрий Дейгин, глава компании, занимающейся биотехнологиями и проблемами продления человеческой жизни, Жанна Кальман, официально умершая 4 августа 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней (что сделало ее старейшей жительницей Земли, причем этот рекорд до сих пор никем не оспаривался), на самом деле умерла в начале 1930-х годов, примерно в возрасте 60 лет. Ее место предположительно заняла ее дочь Ивонна, о смерти которой от пневмонии было объявлено в 1934 году, когда той было 36 лет. Таким образом, Жанна Кальман, или вернее Ивонна, скончалась в возрасте 99 лет - что тоже неплохо, - отмечает Liberation.

"Мишель Аллар ушел из профессиональной геронтологии в 2000-е годы после того, как подобно многим другим, оказался в орбите медийной славы Жанны Кальман. И сейчас он с радостью возвращается к этой теме и рассматривает теорию россиян. В конечном счете, говорит он сам, "это возможно".

В записях можно натолкнуться на высказывания Жанны Кальман, которые сегодня могут приобрести иной смысл. Например, такого рода: "Я отвечаю то, что люди хотят услышать". Эти слова она произнесла в декабре 1988 года, в первой длинной статье, которую ей посвятило издание Le Monde.

Тогда праздновалось 100-летие посещения Ван Гогом Арля. Отсюда другая странная фраза из Le Monde: "Ах, Ван Гог? Я знаю свой урок наизусть".

" (?) В поддержку своих выводов Николай Зак и Юрий Дейгин, конечно, упоминают эту любопытную деталь о Ван Гоге. Но они также раскрывают то, что в своих интервью Жанна Кальман регулярно путала своего отца и своего мужа. (...) "Но это распространено среди пожилых людей", - утверждает Мишель Аллар (...).

"Два российских исследователя также указывают на то, что Жанна Кальман, похоже, делала все, что в ее силах, чтобы отсрочить момент, когда она станет знаменитой из-за своего возраста. Мишель Аллар это признает: один из моментов, на который обычно опирается надлежащее признание столетнего юбилея - это публичное заявление о достижении означенным лицом столетнего рубежа своей жизни. Жанна Кальман же заявила о себе лишь в возрасте 110 лет. Другая проблема: однажды в доме престарелых Жанна Кальман уничтожила большую часть своих архивов. Подозрительно. А, может быть, и нормально: случается, что старики, ощущая приближение смерти, наводят порядок в своих делах", - отмечает автор статьи.

"Опираясь на редкие сохранившиеся фотографии, не учитывая, что один и тот же человек может сильно отличаться на двух снимках в зависимости от ракурса, освещения и кадрирования, Зак и Дейгин пускаются в рассуждения и делают вывод о том, что широко распропагандрованная СМИ столетняя старушка, в конечном счете больше похожа на Ивонну, чем на Жанну", - говорится в статье.

"Какова же побудительная причина? Финансовая: поскольку неизменная истина во все времена состоит в том, что богатые убегают от налогов, и чисто буржуазная семья Кальман использовала эту уловку, чтобы не платить налог на наследство", - поясняет журналист.

"Но главным недостатком российского тезиса, затмевающим остальные, является вопрос жизни в обществе. Как представить себе, что женщину подменила ее дочь, моложе ее на 23 года, в таком маленьком городе, как Арль, особенно когда речь идет об известной буржуазной семье?" - задается вопросом автор статьи.

"Столько людей в этом замешаны: кюре, регистратор актов гражданского состояния, муж Ивонны, который был армейским офицером. И потом, муж Жанны был жив, когда Ивонна умерла. Вы представьте, как они могли появляться в городе?", - задается вопросом Мишель Алланд.

"В конечном счете, российский тезис - это теория заговора в чистом виде. Но он производит эффект: после чтения статей Зака и Дейгина трудно остаться равнодушным", - отмечает автор статьи.