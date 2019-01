8 января 2019 г. Шон О'Нил | The Times Конфликт вокруг магазина Graff Diamonds, который любили супербогачи "Там были богатые мужчины и гламурные женщины, в гавани были пришвартованы суперяхты, шампанское Cristal лилось рекой и, конечно, там были бриллианты. В Instagram компания Graff Diamonds рассказывала, как на открытии ее бутика на элитном курорте Лимассол Марина на Кипре в мае 2015 года "драгоценные камни и модели "сверкали на солнце". В центре внимания были 55-летний Франсуа Графф, руководитель известной ювелирной компании, и Дмитрий Цветков, родившийся в России гражданин Великобритании, которому он доверил управление кипрской франшизой", - пишет The Times. - Однако прошло три года, и блеск померк. Магазин Graff в гавани закрыт, стоящая за бутиком компания Equix находится под внешним управлением, а Цветков и два его российских деловых партнера вовлечены в желчную кампанию судебных исков и встречных исков". "В документах, поданных в Высокий суд в Лондоне, содержатся обвинения в невыплаченных долгах на многие миллионы фунтов стерлингов, в саботаже продажи белого бриллианта стоимостью 11,8 млн фунтов стерлингов, в изъятии дорогостоящих ювелирных изделий из магазина и появлении на заседаниях инвесторов теневых фигур, связанных с организованной преступностью", - передает газета. "38-летний Цветков и его жена, 31-летняя Эльсина Хайрова, были ценными клиентами компании Graff с 2011 года благодаря их бизнесу по продаже дорогих ювелирных изделий. Их сделки проводились открыто, в долларах США через респектабельные банки и не вызывали никаких подозрений. Ювелирный дом доверял Цветкову, в то время как он считал членов семьи Графф "хорошими друзьями", - говорится в публикации. "В декабре 2014 года Цветков, а также его инвесторы Рустем Магдеев и Эмиль Гайнулин получили эксклюзивные права на управление франшизой Graff в Лимассол Марина, месте, популярном у российских супербогачей. Инвесторы должны были закупить товар Graff на сумму 23,5 млн фунтов по значительной скидке до открытия магазина в мае 2015 года и, насколько известно, получили еще ювелирные изделия на сумму в десятки миллионов фунтов в течение тех лет, что работали", - пишет автор публикации Шон О'Нил.- Изначально бизнес шел так хорошо, что Graff и партнеры Equix обсуждали также открытие второй франшизы в Вене. Однако в 2016 году отношения между российскими инвесторами начали ухудшаться, и в том же году они поссорились. В декабре 2017 года Магдеев подал иск в Высокий суд Лондона, утверждая, что Цветков не выплатил ему займы на сумму 12,1 млн фунтов". "Цветков отрицает какие-либо финансовые обязательства и во встречном иске утверждает, что Магдеев ополчился против него после того, как столкнулся с финансовыми трудностями. Цветков указывает, что Магдеев прибыл на встречу трех инвесторов на Кипре в 2017 году "с человеком, хорошо известным благодаря своим связям с организованными преступными группировками в Татарстане". Двумя месяцами позднее в России состоялась "встреча между патронами оргпреступности", которые покровительствовали соответственно Магдееву и Гайнулину, - сообщается в статье. - В еще одном оспариваемом обвинении он указывает, что его бизнес-партнеры состояли в сговоре с целью подорвать бизнес и попытке вымогать у него деньги. Цветков утверждает, что Гайнулин изъял из кипрского бутика товар на сумму 47 млн фунтов, а Магдеев помешал продаже редкого брильянта в 40 карат, которая принесла бы им доход в 3,7 млн фунтов". По словам The Times, в письменном возражении "Гайнулин подтвердил, что забрал товар из Лимассола, но настаивает, что это было сделано с целью обезопасить его инвестиции". "Лондонские адвокаты Магдеева отказались комментировать тяжбу, однако предполагается, что он также отрицает какие-либо связи с организованной преступностью. Он указывает, что "продолжает нести потери и ущерб" в результате предполагаемой неспособности Цветкова выполнить два долговых обязательства на общую сумму в 12, 1 млн фунтов". "Компания Graff не вовлечена напрямую в судебные баталии, однако если процесс все же дойдет до рассмотрения в суде, ювелирный дом может столкнуться с общественными вопросами, которые могут поставить его в неловкое положение. Компания гордится тем, что каждый обрабатываемый ею камень лично отбирается членами семьи. Однако прошлым вечером активисты предположили, что компания должна быть столь же избирательна при выборе деловых партнеров", - указывает автор публикации. Источник: The Times