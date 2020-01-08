Ученые NASA открыли новую Землю: действительно ли она пригодна для жизни?

"Преемник телескопа "Кеплер", выведенный на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, которая может содержать воду в жидкой форме", - пишет журналист Le Figaro Тристан Вэй.

"(...) В понедельник американское космическое агентство NASA распространило тройное коммюнике для рекламы достижений своего новейшего космического телескопа TESS", - говорится в статье. - Акцент был сделан на обнаружении новой "потенциально обитаемой Земли", получившей административное название TOI 700d (TOI расшифровывается как TESS Object of Interest: это временное имя будет заменено на TESS 700d, когда обнаружение будет полностью подтверждено сообществом). Открытие потенциально обитаемой планеты - несомненно, важный этап в жизни телескопа, хотя уже существует несколько десятков экзопланет (от 20 до 50 в зависимости от принимаемых критериев) среди 4000 идентифицированных в галактике", - указывает издание.

"В данном случае речь идет о планете, немного превышающей по размеру Землю, априори скалистой, она вращается вокруг звезды, по радиусу и массе вдвое меньшей, чем наше Солнце (и значит, гораздо более плотной), которую называют красным карликом. TOI 700d находится в шесть раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу (год на ней длится всего 37 земных дней), но, поскольку она в 50 раз менее яркая, количество получаемой ею энергии сравнимо с тем, что Земля получает от своего Солнца. Другими словами, при определенных атмосферных условиях вполне возможно, что на ее поверхности есть вода в жидкой форме, что является необходимым условием появления жизни, как полагают исследователи. По этой причине она оценивается как "потенциально обитаемая", - поясняет журналист.

"Напомним, что это не означает, что на ее поверхности действительно есть реки и океаны, а тем более изобильная жизнь: Марс и Венера тоже расположены в так называемой "обитаемой" зоне в окрестностях нашей звезды, и все же первая планета заполнена замороженным оксидом углерода, а вторая представляет собой адски жаркую кислотную печь", - пишет Le Figaro.

"(...) Планетная система TOI 700 удалена от Земли на 100 световых лет. "К сожалению, это слишком далеко, чтобы надеяться на обнаружение возможной атмосферы TOI 700d", - сожалеет Франк Селсис, исследователь Национального научно-исследовательского центра из Лаборатории астрофизики в Бордо.

"Таким образом, служить целью для астрономов могла бы другая планета в той же планетарной системе, TOI 700c, которая в два с половиной раза больше Земли. Это своего рода мини-Нептун, газообразная планета уменьшенного размера, не имеющая аналогов в нашей Солнечной системе, она находится даже ближе к своей звезде и, следовательно, более теплая, что могло бы облегчить анализ", - отмечает Le Figaro.

"Лично мне интересна вся система с ее третьей планетой, которая еще ближе к своей звезде, TOI 700b, - подчеркивает Жан-Филипп Болье, ведущий научный сотрудник Национального научно-исследовательского центра, работающий в Парижском астрофизическом институте. - Три совершенно разные планеты объединены в одну чрезвычайно компактную систему. Это весьма примечательно".

"Из-за того, что мы любой ценой стараемся отыскать аналог Земли, мы не должны забывать удивляться чрезвычайному разнообразию космоса...", - резюмирует Тристан Вэй.