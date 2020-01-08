Россия и Турция противостоят друг другу в Ливии, но снова встречаются по поводу газопровода

"(...) Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин символически запускают в Стамбуле газопровод "Турецкий поток", предназначенный для снабжения Турции и южной Европы российским газом через Черное море в обход нестабильной и враждебной по отношению к Москве Украины. Эта церемония (...) иллюстрирует впечатляющее сближение между Россией и Турцией после дипломатического кризиса 2015 года. Однако происходит это в разгар эскалации напряженности в Сирии и Ливии, где Москва и Анкара противостоят друг другу", - пишет Le Monde

"Турция на этой неделе начала развертывание войск в Ливии, чтобы поддержать правительство Триполи в борьбе против могущественного соперника, фельдмаршала Халифы Хафтара. Несмотря на то, что Москва это отрицает, Эрдоган утверждает, что "2500 наемников группы Вагнера", то есть российской частной военной компании, сражаются на стороне войск Хафтара, которого также поддерживают Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет", - говорится в статье.

"Хотя столкновение между турецкими и российскими силами может подлить масла в огонь, оба лидера заинтересованы в том, чтобы договориться и "разделить ливийское бремя", считает арабист Марианна Беленькая из Московского Центра Карнеги. Во вторник Турция призвала "к немедленному прекращению военных действий" и предложила войскам Хафтара вернуться на те позиции, которые они занимали до начала их наступления на Триполи.", - указывает издание.

"Другое горячее досье - это Сирия, где Эрдоган и Путин зарекомендовали себя как распорядители игры. Сирийский режим, поддерживаемый Москвой, в последние недели увеличил количество смертоносных бомбардировок провинции Идлиб (северо-запад), последнего оплота повстанцев, часть которых поддерживается Анкарой, что вызвало приток перемещенных лиц в Турцию. Анкара во вторник призвала Россию "прекратить атаки режима" и призвала к соблюдению перемирия, заключенного в августе прошлого года" - говорится в публикации.

"Путин приехал в Стамбул во вторник вечером из Дамаска, куда он совершил неожиданный визит, впервые после начала конфликта в 2011 году, и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом", - сообщает газета. "Российские условия очень просты: Турция должна активнее действовать для ликвидации террористических ячеек в Идлибе. Переговоры сосредоточатся вокруг этой идеи", - предполагает Юрий Бармин, директор по Ближнему Востоку и Северной Африке в Moscow Policy Group.

"(...) Взаимное согласие "обусловлено хорошими личными отношениями между Путиным и Эрдоганом, - подчеркивает Яна Джаббур, специалист по турецкой дипломатии в Институте политических исследований в Париже, - но также и тем, что они взаимозависимы в экономическом и энергетическом плане". Эта взаимозависимость способна лишь усилиться после введения в эксплуатацию "Турецкого потока", строительство которого началось в 2017 году. С помощью нового газопровода Турция обеспечивает поставки в свои крупные энергозатратные города на западе и еще больше утверждается в качестве важнейшего энергетического центра. Для России речь идет о газоснабжении Европы в обход Украины", - указывает издание.