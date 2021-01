8 января 2021 г. Марк Галеотти | The Spectator Почему Меркель и Путин сотрудничают по вакцине "Спутник V" "Черчилль, Рузвельт и Сталин могли сотрудничать в борьбе против Гитлера, поэтому, возможно, нам не следует слишком удивляться тому, что даже на фоне разговоров о новой холодной войне, санкциях и более чем незначительном лицемерии люди на Западе готовы заключать сделки с Москвой в имя борьбы с новой глобальной угрозой, Covid-19", - пишет на страницах The Spectator Марк Галеотти. "Российская вакцина "Спутник V", возможно, была поспешно проведена через процесс сертификации в России и стала предметом некоторого раздутого националистического хайпа (не то, чтобы вакцина Oxford-AstraZeneca была полностью свободна от оного), но пока что она представляется серьезной и эффективной вакциной с потенциальной эффективностью 91,4%. (...) Она во многих аспектах похожа на вакцину Oxford-AstraZeneca, не в последнюю очередь в том, что она относительно дешевая и может храниться в обычном холодильнике", - указывает автор. (...) "Спутник V" до сих пор не сертифицирован Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (...). Однако теперь выясняется, что Ангела Меркель и президент Путин, по всей видимости, обсуждали сотрудничество в производстве "Спутника V" (...)", - говорится в статье. "Это не признак некоего возобновления приятельских отношений между Меркель и Путиным. Скорее, это отражает простой прагматизм, - подчеркивает Галеотти. - У россиян были исследовательские возможности для разработки вакцины, но не хватает производственных мощностей для удовлетворения спроса. С другой стороны, немцы обеспокоены, что у них просто недостаточно вакцин, и проявляют растущие признаки нетерпения по поводу централизованной программы закупок ЕС (...)". "Германия, когда-то одна из наименее пострадавших европейских стран, сейчас сталкивается с ширящимся кризисом. 30 декабря суточный уровень смертности в стране впервые превысил 1000 человек, а новый жесткий режим изоляции был продлен до конца января. К настоящему времени привиты менее 400 тыс. немцев, 0,38% населения по сравнению с 0,55% в России (и 1,81% в Великобритании)", - констатирует автор. "Ангела Меркель покидает свой пост осенью этого года. Это - как предположительно она надеется - ее последний кризис, и, имея изначально "хорошую пандемию", это ее шанс сохранить эту ситуацию. По крайней мере, переговоры с россиянами могут оказать давление на ЕС и EMA и заставить их поторопиться. Если нет, то в надлежащее время "Спутник V" может все равно попасть в руки немцев", - отмечается в статье. "В любом случае, Путин также получает то, что хочет: шанс продемонстрировать, что Россия находится в первых строках, когда речь о науке (...); возможный путь на европейский рынок и немецкую печать одобрения, чтобы помочь убедить его собственное скептически настроенное население сделать себе прививку", - говорится в публикации. (...) "Мы слишком легко забываем о том, как за всем шумом и яростью, разногласиями и недоверием между правительствами заключаются торговые сделки, развертываются поисково-спасательные команды независимо от того, чей флаг поднят на корабле, сотрудничают ученые, а научные данные распространяются по всему миру. Когда есть взаимные интересы - этот волшебный ключ к любому замку - сотрудничество всегда возможно. По крайней мере, пока не закончится текущий кризис", - заключает Марк Галеотти. Источник: The Spectator