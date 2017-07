8 июля 2017 г. Деметри Севастопуло и Гай Чайзан | Financial Times Первая встреча Трампа и Путина: противоречивые отзывы Дональд Трамп неоднократно оказывал давление на Владимира Путина в связи с предполагаемым вмешательством России в американские президентские выборы во время их первой встречи на саммите G20, пишет The Financial Times. Оба политика проявляли стремление к перезагрузке сложных американо-российских отношений. Звучали различные интерпретации того, что происходило на продолжительной встрече в пятницу в Гамбурге, сообщают журналисты Деметри Севастопуло и Гай Чайзан. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Трамп "принял" уверения российского президента, что Москва не вмешивалась в выборы. Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, заявил, что между лидерами произошел "очень хороший и продолжительный обмен мнениями по этому вопросу", добавив, что Трамп "оказал давление на Путина более чем в одном случае по вопросу о российском вмешательстве", передает издание. В заявлении, выпущенном после встречи, Чак Шумер, лидер демократов в Сенате, отметил: "Для госсекретаря Тиллерсона утверждать, что [вопрос о российском вмешательство в выборы] останется нерешенным, недостойно. Одинаково доверять доводам американской разведки и утверждения Путина - это серьезное пренебрежение своими обязанностями, которое лишь подтолкнет русских к дальнейшему вмешательству в выборы в будущем". "На встрече, которая должна была продлиться около получаса, но в итоге растянулась более чем на два часа, политики обсуждали кризисы в Сирии, Северной Корее и на Украине, и официальные лица отметили возобновление российско-американского сотрудничества по всем фронтам", - отмечают авторы статьи Деметри Севастопуло и Гай Чайзан. Тиллерсон назвал встречу "очень конструктивной". Госсекретарь рассказал, что Мелания Трамп, первая леди, вошла в комнату примерно через час, чтобы призвать мужчин завершить встречу, но они продолжали говорить еще час. "Очевидно, она потерпела неудачу", - пошутил Тиллерсон. Госсекретарь сообщил, что два лидера договорились о введении режима прекращения огня на юго-западе Сирии. По словам Лаврова, США также согласились назначить спецпредставителя по вопросу конфликта на востоке Украины, что приведет к созданию "канала" сотрудничества для Вашингтона и Москвы по выполнению Минского соглашения, говорится в статье. Хизер Конли, специалист по России из Центра международных и стратегических исследований в Вашингтоне, отметила, что продолжительная встреча показала, что два лидера поладили, но добавила, что история американо-российских отношений полна аналогичных примеров первых встреч между первыми лицами, передают журналисты. "За последние 25 лет у каждого американского президента была позитивная первая встреча с российским президентом, - указала Конли. - Это одна и та же модель, хотя серьезность вопросов, поднятых этими лидерами, выше, чем любых других, которыми занимались американские президенты по окончании холодной войны". Конли отметила, что на саммите прозвучало два противоречивых мнения по поводу дискуссий Трампа о предполагаемом вмешательстве в американские выборы. "Российский министр иностранных дел, который говорит нам, что президент Трамп принял утверждение, что Россия не вмешивалась в наши выборы, в то время как Тиллерсон заявляет, что это разногласие, которое мы можем преодолеть, - сказала Конли и добавила: - Возможно, разница невелика". Накануне встречи представители Москвы высказывали надежду, что два лидера смогут остановить ухудшение американо-российских отношений и восстановить политический диалог, но нечто большее было бы нереалистично. Как отмечал глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, если Трамп "достигнет какого-то нового согласия с Россией, его внутренние оппоненты воспользуются этим как политическим оружием против него". При участии Кэтрин Хилл Источник: Financial Times