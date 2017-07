8 июля 2017 г. Ричард Вольф | The Guardian Встреча Трампа с Путиным показывает, что эти двое из одного теста "Когда Дональд Трамп и Владимир Путин сильно наклонились друг другу в Гамбурге, было легче легкого увидеть и услышать, насколько они похожи", - отмечает Ричард Вольф в The Guardian, цитируя их взаимные любезности. "Соблазнительно думать, что Трамп и Путин вылеплены из одного теста", - говорится в статье. "Они оба любят строить из себя диктаторов, расправляясь с инакомыслием и критиками с разной степенью жестокости. Трамп подговаривал своих сторонников драться врукопашную с протестующими и, похоже, фантазирует о том, как бы сделать то же самое с CNN. Путин, судя по всему, предпочитает более смертоносный и изобретательный подход с применением пуль и полония", - пишет Вольф. Оба гордятся своей физической формой и на многое готовы, чтобы оказаться в господствующем положении при личных встречах с другими лидерами. Так, Путин привел на встречу с Меркель "свою огромную собаку", пишет журналист, а Трамп дергает людей за руку при рукопожатии. "Оба считают себя сокрушительно привлекательными для противоположного пола. Путин, вероятно, пошел по стопам Берлускони к пластическим хирургам, чтобы усовершенствовать свои и так неотразимые прелести. Трамп воздвиг архитектурную жемчужину на верхушке своего черепа, чтобы притвориться, что на его голове все еще полно волос", - ерничает Вольф. Оба предпочитают националистическую позу, оба были бы рады отбросить систему мировой торговли и Европейский союз (а Путин - еще и НАТО), оба "по какой-то причине любят шпынять бедную маленькую Черногорию", говорится в статье, и, наконец, оба испытывают странную привязанность друг к другу. Трамп восхвалял Путина как сильного лидера - Путин сказал, что российские хакеры могли помочь Трампу на выборах из патриотических побуждений. "Однако нет такого единого живого организма - Трампутин, - продолжает Вольф. - Это два отдельных создания с очень разной структурой, похожие больше на вирус и вирусоносителя: они взаимозависимы, но у каждого свои иллюзии по поводу того, кто представляет собой высшую форму жизни". "Путин - изворотливый переговорщик с навыками полковника КГБ: применить грубую силу, очаровать, напустить тумана. Трамп - хвастун, которого видно насквозь, с навыками игрока в автоматы в Рено, перемежающего удачу и громкое звуковое сопровождение, - отмечает Вольф. - У Путина есть стратегическая заинтересованность переиначить мир в соответствии со своими нуждами. У Трампа - тактическая заинтересованность генерировать заголовки в мировых СМИ в соответствии со своими. Один играет в шахматы, другой просто играет". Журналист полагает, что политики в конце концов отдалятся друг от друга ввиду разногласий по поводу Асада и Парижского соглашения. "Эти разногласия не помешали дружелюбной первой встрече в Гамбурге, на которой Трамп приветствовал Путина рукопожатием и похлопыванием по спине. Нельзя сказать, что традиции велят именно так приветствовать того, кто посягнул на неприкосновенность твоего избирательного процесса, но Трамп не для того избирался, чтобы уважать традиции. Он же нарушитель правил - совсем как российские хакеры, которые помогли ему избраться из патриотических соображений", - говорится в статье. Источник: The Guardian