8 июля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Необходимость, но едва ли честь Американские и британские издания анализируют встречу президентов России и США, состоявшуюся 7 июля. WSJ положительно оценивает то, что Трамп заговорил о российском вмешательстве в американские выборы, а The New York Times сомневается, что он осознает всю серьезность этой проблемы. The Times призывает Трампа и дальше не соглашаться "с тем, что Путин вправе силой захватывать сферу влияния". "Встретиться с Путиным было необходимо - но едва ли это честь" - так озаглавлен редакционный комментарий The Washington Post. "Это честь - быть здесь с вами", - сказал президент Трамп российскому президенту Владимиру Путину в пятницу при первой встрече. Авторы статьи возражают: "Нет. Неправильно. Это не честь - общаться с лидером режима, который вторгается к мирным соседям, тайно вмешивается в выборы в демократических странах, режиссирует и терпит убийства отечественных политических оппонентов и журналистов". "Это не значит, что не надо было встречаться. Как сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон после того, как американский и российский лидеры завершили встречу, продлившуюся два с лишним часа, для крупнейших ядерных держав мира жизненно важно взаимодействовать друг с другом, как они это делали во время холодной войны", - указывают журналисты. "Как нам жить вместе? Как нам работать вместе?" - сказал Тиллерсон. Он сообщил, что два лидера посвятили много времени двум конкретным сферам, в которых - по крайней мере, в теории - сотрудничество может быть взаимовыгодным: это война в Сирии и невмешательство в выборы США в будущем". "Возможно ли сотрудничество с режимом Путина на практике, в этих и других сферах, менее ясно", - полагает редакция. Газета The Wall Street Journal в статье "Когда Дональд встретился с Владом" отмечает: "Трамп и Путин привели на встречу только министров иностранных дел, и это наводит на мысль, что главной целью для них было приглядеться друг к другу. Оба мужчины славятся тем, что гордятся своей способностью оценивать противников: Трамп - как участник переговоров о сделках с недвижимостью, Путин - как бывший вербовщик иностранных агентов для КГБ". Журналисты полагают, что Трамп подтвердил свою репутацию непредсказуемого человека, когда надавил на Путина по поводу российских усилий подорвать президентские выборы в США. "Путин отрицал какое бы то ни было вмешательство, однако у русского теперь есть новый элемент в уравнении Трампа, над которым придется подумать", - говорится в статье. "До сих пор Трамп давал российскому лидеру повод думать, что они могут иметь дело друг с другом один на один. Однако, подняв тему российского вмешательства в американские выборы, Трамп показал Владу, что тот будет иметь дело с президентом всего американского народа. Это похоже на положительный результат", - указывают авторы. "Трамп даже сейчас не понимает, что значит взлом президентских выборов?" - спрашивает в заголовке редакционной статьи The New York Times. "Один из провалов Дональда Трампа в качестве президента - отказ признать российскую роль во взломе выборов 2016 года, хотя американские спецслужбы под присягой свидетельствовали, что она имела место. Поэтому важно, что в пятницу в начале первой встречи лицом к лицу с Путиным Трамп поднял вопрос о российском вмешательстве, а затем, как сообщается, еще не однажды за время продлившейся 2 часа 15 минут беседы надавил на собеседника в связи с той же темой", - говорится в статье. "Не сделать этого было бы уклонением от исполнения обязанностей и дало бы новые основания интересоваться, какое влияние русские могут иметь на Белый дом Трампа, так как специальный советник расследует роль России в американских выборах и возможный сговор штаба Трампа [с Москвой]", - говорится в статье. "Однако есть важные вопросы к остальной части этих переговоров, а также неясно, понимает ли Трамп даже сейчас серьезность российского вмешательства в американские демократические процессы", - отмечают журналисты. По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Путин отрицал вмешательство России в американские выборы и попросил его доказать ("знакомая диверсионная тактика русских, пойманных с поличным", комментирует редакция), а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Трамп поверил заверениям Путина в своей невиновности. Журналисты предполагают, что Трамп не намерен накладывать новые санкции, чтобы наказать Россию и предотвратить ее дальнейшее вмешательство. "Трамп прав, что Соединенным Штатам нужно найти способы работать с Россией - ядерной сверхдержавой с правом вето в Совбезе ООН. Однако он, кажется, не понимает, что Путин играет на его худших инстинктах и, в конечном итоге, ему не союзник", - говорится в статье. В статье "За рукопожатием" редакция британской The Times напоминает, что до встречи с Путиным Трамп вел себя жестко: санкционировал удар по авиабазе сирийского правительства, подтвердил готовность США прийти на помощь членам НАТО в случае нападения, раскритиковал дестабилизацию Украины Россией и отметил, что экспорт американских энергоносителей в Европу может существенно ослабить зависимость этого континента от российской энергетики. "Эту жесткую линию необходимо продолжать, - полагают журналисты. - Администрация должна придерживаться режима санкций, наложенных Западом на Москву, до тех пор пока Россия вмешивается в дела Украины и сопротивляется всем попыткам обсудить будущее Крыма - полуострова, который она аннексировала в 2014 году. Возможно, конечная цель российского президента - добиться официального признания Украины нейтральной страной. США следует сопротивляться этому, ибо такой шаг означал бы согласие Запада с тем, что Путин вправе силой захватывать сферу влияния". "По двум вопросам у обеих стран есть общие интересы, - говорится далее. - Россия должна стать частью единого фронта борьбы с ядерными испытаниями Ким Чен Ына, и Москве с Вашингтоном следует договориться, как справляться с загроможденным воздушным пространством над Сирией, пока война с "Исламским государством"* подходит к финальным этапам". "Вчерашняя музыка настроения была позитивной и уверенной, но для восстановления доверия к Путину потребуется гораздо больше", - резюмируют журналисты. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Также по теме: Первая встреча Трампа и Путина: противоречивые отзывы (Financial Times) Трамп может утверждать, что победил на встрече США и России, но Путин, вероятно, добился большего (The Washington Post)