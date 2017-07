8 июля 2017 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Трамп может утверждать, что победил на встрече США и России, но Путин, вероятно, добился большего Дональд Трамп наконец положил начало тому, что может стать важным дипломатическим соглашением, на российско-американской встрече в Гамбурге в пятницу, пишет The Washington Post. По мнению автора статьи Дэвида Игнатиуса, Трамп для новичка неплохо справился с задачей, избежав тех промахов, которые порой сопровождают громкие переговоры. Важность встречи президентов заключается не в ее деталях, хотя предложенное прекращение огня в Сирии может привести к спасению жизней в драматическом конфликте и к созданию новых "зон безопасности". Самое главное тут - "восстановление диалога между США и Россией после долгого периода, когда ухудшение отношений достигло опасной точки", утверждает автор. Для Трампа встреча ознаменовала выполнение спорного обещания добиться улучшения отношений с Москвой - Трамп говорил об этом с начала предвыборной кампании 2016 года. Теперь Трамп может претендовать на "победу", но главным бенефициаром скорее является Путин, который воспользовался этой возможностью "выйти из холода" после периода санкций и дипломатической изоляции, который последовал за российским вторжением в Крым в 2014 году, говорится в статье. Трамп добился соглашения по Сирии по относительно невысокой цене, утверждает автор. Санкции против России остались в силе, российская дипломатическая собственность, конфискованная 29 декабря, не вернулась России. Трамп в начале встречи поднял вопрос о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Было ли это нечеткое, достаточно формальное заявление или настоящий протест, неясно, пишет Игнатиус. Путин отрицал любое вмешательство, но "бывшим шпионам не стоит верить в вопросах тайных операций", говорится в статье. Иногда встречи на высшем уровне могут быть опасными, замечает автор: западные политики порой идут на неразумные уступки автократическим лидерам с трагическими последствиями, как это произошло в Мюнхене в 1938 году и в Ялте в 1945-м. Но Трамп, при всей своей непопулярности, под огнем критики, похоже, не допустил крупных ошибок в Гамбурге. "Таким образом, состоялся саммит, который напомнил нам о преимуществах дипломатии", - заключает обозреватель. Источник: The Washington Post