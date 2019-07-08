Российский ракетный комплекс: Турция провоцирует гонку вооружений в Средиземноморье

Покупка Турцией российских ракетных комплексов С-400 грозит спровоцировать гонку вооружений в Средиземноморье, а страна, являясь партнером НАТО, может таким образом дестабилизировать весь регион, считает журналист немецкого издания Handelsblatt Озан Демиркан.

"США угрожали партнеру по НАТО Турции санкциями, как только батареи С-400 поступят в страну. Правительство в Вашингтоне опасается, что с помощью системы С-400 Россия может получить доступ к секретным техническим данным современного американского боевого самолета F-35, если один из самолетов попадет на радар ракетной системы, - поясняет автор публикации. - (...) Однако значительно более масштабные последствия несет для американцев другое обстоятельство. Десятилетиями США с помощью зенитных ракет Patriot господствовали в воздушном пространстве почти по всему миру. Однако с появлением ракет С-400 стало существенно проще обнаруживать и сбивать даже самолеты-невидимки. Среди экспертов эта технология считается значительно более продвинутой".

"Для россиян система С-400 - бестселлер, для США - страшный сон. Когда Турция получит ракеты, американцы частично потеряют превосходство в воздушном пространстве над восточной частью Средиземного моря. Что это значит, показала война в Сирии. Присутствие одной-единственной батареи под контролем россиян в течение несколько лет приводило к тому, что западные самолеты больше не могли доминировать в воздушном пространстве Сирии", - указывает издание.

"С помощью российского оружия Анкара могла бы атаковать воинские подразделения и гражданскую технику других стран - или, по крайней мере, угрожать им. Регион Леванта может подвергнуться дестабилизации. Грозит гонка вооружений", - констатирует Демиркан.

"С точки зрения Турции, существует несколько причин для размещения независимой от НАТО системы ПРО, - продолжает издание. - Это, например, Греция - с одной стороны, партнер НАТО, с другой - любимый враг Турции. Недавно Афины усилили свое присутствие в Средиземном море: в военном смысле - с поддержкой США; и путем разведки газовых месторождений на шельфе Кипра".

"Турция, в свою очередь, не хочет этого допускать. С помощью убедительной ПРО Анкара теоретически могла бы создать своего рода запретную зону, угрожая оружием каждому, кто к ней приблизится. Это может касаться и буровых судов, находящихся в спорной акватории", - полагает автор статьи.

"Кроме явных политических интересов к покупке российских ракет правительство Эрдогана, вероятно, сподвигло и упрямство. В Анкаре все еще недовольны тем, что Вашингтон не выдает человека, предположительно стоявшего за попыткой переворота. К тому же, в Сирии США поддерживают в лице "Отрядов народной самообороны" группировку, которая органически является частью "Рабочей партии Курдистана" и считается в Турции, Европе, а также и в США террористической организацией", - говорится в статье.

"Для турок речь идет и о том, чтобы показать Западу, что они могут защищать себя самостоятельно", - отмечает издание.

"Грозит гонка вооружений в Средиземноморье. Каждое государство, имеющее там интересы, вероятно, должно будет приспособиться к новой военной силе Турции и соответствующим образом вооружить собственную армию. На греческом острове Крит американцы уже сейчас используют военную базу. На сирийском побережье Средиземного моря наготове стоят россияне. Египет изо всех сил хочет участвовать в поиске природного газа у собственного побережья, так же, как Израиль и Кипр. (...) Косвенно в поисках ценного газа задействованы и другие страны. (...) Турция, не имеющая собственных источников нефти и газа, вероятно, наблюдает за этим лишь с неохотой", - пишет Handelsblatt.