Галина Аккерман: "Россия занимается опасным переписыванием истории"

Галина Аккерман, журналистка, специалист по России, автор книги "Бессмертный полк, священная война Путина"(издательство Premier Parallèle, май 2019), в интервью Le Figaro анализирует пропаганду путинского режима, направленную на формирование славного образа страны и обеспечение национального единства.

"Марши "Бессмертного полка" позволяют каждому человеку отождествить себя с "поколением победителей" прошлых лет. Это своего рода мистическое слияние мертвых и живых, которые вместе образуют непобедимый и вечный народ", - говорит Аккерман.

"Это можно было бы считать положительным. Однако подобная сакрализация прошлого сопровождается переписыванием истории, трагические стороны которой минимизируются или игнорируются, и это очень опасно. Министр культуры Мединский неутомимо повторяет, что российская история должна быть представлена таким образом, чтобы молодое поколение могло ею гордиться. Но для этого ее нужно "приглаживать", избавлять от темных сторон и многочисленных преступлений. Следовательно, предпринимаются попытки "реабилитировать" Ивана Грозного, чья жестокость стала легендарной, и представить его не только как великого завоевателя, но и как "великого гуманиста" (именно так). В кабинете Путина висит большой портрет чрезвычайно реакционного царя Николая I", - отмечает эксперт.

"В официальном дискурсе отдельные чисто империалистические цели царской империи и Советского Союза оправдываются то необходимостью защиты православных, славян, то необходимостью привести человечество к светлому будущему, то, как в наши дни, необходимостью сохранения традиционных ценностей перед лицом испорченного Запада. Молодому поколению представляют упрощенное видение победоносной России, которая находится в вечной конфронтации с Западом и может рассчитывать только на свою армию и флот", - утверждает собеседница издания.

"Телевизионная пропаганда оказалась более продуктивной, чем работа историков... Теперь сталинские преступления преуменьшаются, в то время как индустриализация и роль Сталина во время Второй мировой войны преувеличиваются. Забываются или сводятся к минимуму чистки, ГУЛАГ, депортация целых народов, истребление еврейской культуры, уничтожение интеллигенции во всех республиках, насильственное введение коммунистических режимов в Восточной Европе..." - указывает Аккерман.

"Переписывание истории помогает разработать концепцию о славном месте России в мире. Наряду с переписыванием происходит настоящая милитаризация общества: возникает сеть военно-исторических обществ, почти 300 тыс. молодых людей в возрасте от 8 до 18 лет становятся членами полувоенной организации "Юнармия", строится гигантский военно-патриотический парк культуры и отдыха в окрестностях Москвы, создается масса соответствующей кинематографической и телевизионной продукции. И, само собой разумеется, все более и более эффективной становится российская армия, что можно было констатировать в Сирии. Такое расположение духа, несомненно, позволяет достичь высокой степени национального единства. Люди живут во дворце кривых зеркал, погружаясь в беспрестанную пропаганду славного прошлого, а также настоящего, где Россия окружена врагами - жителями Запада, либо, начиная с 2014 года, украинцами", - анализирует эксперт.

"Военное нападение на Запад со стороны России маловероятно. Путинский режим ведет гибридную войну, основным элементом которой является информационная война. Судя по популярности Russia Today и Sputnik, мы в ней не являемся победителями. Путин хочет разделить и ослабить Запад, чтобы добиться отмены санкций и установить двустороннее сотрудничество со многими европейскими странами, в частности, в сфере высоких технологий. Между тем, любая европейская страна, взятая по отдельности, оказывается слабее России. Наша сила в единстве", - уверена Аккерман.

"Путинский режим довольно прочен. Когда Путин вынужден принимать непопулярные решения, такие как повышение пенсионного возраста, он знает, как подсластить горькую пилюлю. Его пропагандистская машина, предназначенная для российского населения, страшна и грозна. Однако не всех молодых людей удается завербовать. После аннексии Крыма произошло ускорение утечки мозгов и оттока капитала. Может в этом и кроется уязвимое место. Поскольку в нашем мире больше всего ценятся именно мозги. Сложно прогнозировать будущее России. Ситуация прояснится в 2024 году, когда закончится президентский срок Путина", - резюмирует собеседница издания.