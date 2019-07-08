Эрогенные зоны - места, обеспечивающие удовольствие

"Сексуальное удовольствие, которое иногда приводит к размножению, укоренилось в эволюции человеческого рода. Поэтому, судя по всему, и существуют эрогенные зоны, если следовать рассуждениям Сержа Вунша, преподавателя и исследователя в Высшей практической школе: по его мнению, самое сильное удовольствие неизбежно достигается при стимулировании зон гениталий, а именно пениса, клитора и влагалища. По мере того, как их ласкает партнер, они прокладывают путь к акту вагинального секса, и в конечном итоге, к размножению", - пишет журналистка Le Figaro.

"Именно области вокруг половых органов всегда в первую очередь упоминаются в редко встречающихся исследованиях по этому вопросу, будь то исследование, проведенное во Франции Сержем Вуншем, или самое последнее исследование, проведенное в Финляндии психологом Лаури Нумменмаа и его сотрудниками", - отмечает автор статьи Анна Лефевр-Баллейдье.

"Другие участки тела отмечены как источники менее интенсивного удовольствия, но тем не менее, и они присутствуют в качестве эрогенных зон. У женщины, по мнению Сержа Вунша, это грудь, рот (язык и губы), область вокруг заднего прохода, и, наконец, спина, живот и голова. У мужчин это тестикулы, далее следует рот, затем анальная область или, наоборот, в соответствии с сексуальными привычками. В последнюю очередь - спина, живот и голова. Некоторые люди также говорят о действии ласк в области шеи, затылка или ушей: согласно исследованию Сержа Вунша, классификация эрогенных зон, вне анатомических различий, одинакова для обоих полов", - говорится в статье.

"Исследование, проведенное командой Лаури Нумменмаа, указывает на существование эрогенных зон, потенциально присутствующих по всему телу, но охватывающих не более четверти поверхности тела каждого из нас. В исследовании также уточняется, что чем чаще респонденты испытывают желание заниматься любовью, тем более обширными оказываются их эрогенные зоны", - передает Le Figaro.