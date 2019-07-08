Странная деревянная статуя с изображением Меланьи Трамп стала посмешищем в социальных сетях

"Торжественно открытая в пятницу в словенском городке скульптура, вырезанная из ствола дерева, изображает негнущуюся, как палка, Меланью Трамп, приветственно машущую рукой. Статуя облачена в голубое платье, нарисованное прямо на дереве, и напоминает наряд бывшей топ-модели на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году", - пишет журналистка Le Figaro Сеголен Форгар.

"Тихий городок Севница с населением 5 тыс. человек уже в течение трех лет пиарится на известности своей уроженки Меланьи Трамп, которая послужила стимулом для креативности местных торговцев шоколадом, пирожными, медом "Меланья" или тапочками "Белый дом", изготовленными местными производителями", - отмечает автор статьи.

"Произведение, выполненное по заказу автора идеи - американского концептуального художника Брэда Дауни - у многих вызывает улыбку, - говорится в статье. - В социальных сетях статую в полный рост, стоящую посреди полей, сравнивают с "пугалом для птиц".

"Если этот памятник задумывался как пародия, то он удался!" - сообщил AFP 24-летний студент-архитектор Ника.

"Я могу понять, когда люди считают, эта статуя не соответствует внешности настоящей Меланьи", - признается Брэд Дауни, по мнению которого результат "абсолютно прекрасен". Посредством этой статуи и ряда других своих перформансов американец стремится исследовать корни Меланьи Трамп. Поэтому вполне естественным представляется его решение о том, чтобы воплотил в жизнь его идею словенский мастер Алесь Цупевц по прозвищу "Макси", который родился в том же году и в той же больнице, что и первая леди", - передает Le Figaro.

По мнению Катарины, 60-летней жительницы соседней местности, подобное произведение - это "хорошая идея". Она заявляет: "Меланья - словенская героиня, покорившая вершину Соединенных Штатов".